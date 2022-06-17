Власти РФ выступили с предупреждением для айтишников

17 июня 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Российским IT-специалистам порекомендовали как можно скорее занять ниши в бизнесе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российским IT-компаниям следует как можно быстрее занять ниши, освободившиеся после ухода западных конкурентов. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предупредил, что окно для российский разработчиков «достаточно короткое». «Ландшафтом, на котором IT-отрасли предстоит работать по части импортозамещения, являются 13 ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Сейчас доля отечественного программного обеспечения в них составляет 32%. Для IT-специалистов открылась новая ниша, но надо понимать, что окно возможностей достаточно короткое. Расстановка сил меняется на рынке», — передает « Коммерсант » слова Чернышенко. Ранее генеральный директор агентства INPRO digital Виталий Арбузов сообщил, что в Россию вернулись большинство IT-специалистов, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в ближайшем будущем Россию ожидает переход на российские и азиатские IT-решения и электронный документооборот. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российским IT-компаниям следует как можно быстрее занять ниши, освободившиеся после ухода западных конкурентов. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предупредил, что окно для российский разработчиков «достаточно короткое». «Ландшафтом, на котором IT-отрасли предстоит работать по части импортозамещения, являются 13 ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Сейчас доля отечественного программного обеспечения в них составляет 32%. Для IT-специалистов открылась новая ниша, но надо понимать, что окно возможностей достаточно короткое. Расстановка сил меняется на рынке», — передает «Коммерсант» слова Чернышенко. Ранее генеральный директор агентства INPRO digital Виталий Арбузов сообщил, что в Россию вернулись большинство IT-специалистов, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в ближайшем будущем Россию ожидает переход на российские и азиатские IT-решения и электронный документооборот.