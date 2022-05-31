Глава Минцифры рассказал, что будет с IT в России после санкций

Заказчики повернулись к российскому IT-рынку, считает Максут Шадаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ближайшем будущем Россию ожидает переход на российские и азиатские IT-решения и электронный документооборот. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе выступления на TAdviser SummIT 2022. Он также уточнил, что власти РФ поддержат активы иностранных компаний, который покинули российский рынок после начала спецоперации РФ на Украине.

«Я знаю, что многие интеграторы загружены стратегией перевода на российские решения. Сейчас де-факто вся ситуация как бы повернула заказчика лицом к ИТ-рынку, к тем компаниям, которые делают продукты. Это, наверное, такая самая главная тенденция. Ее видно, мы ее чувствуем», — приводит словам Максута Шадаева пресс-служба Минцифры РФ.

Министр уточнил, что делать однозначный прогноз о будущем российского IT-рынка пока рано. Шадаев выделил несколько тенденций развития, который наметились уже сейчас:

Произойдет переориентация крупных заказчиков на отечественного производителя. Это связано с уходом иностранных компаний рынка и дефицитом импортных комплектующих. По словам Шадаева, многие из корпоративных заказчиков уже проводя встречи с российскими разработчиками.

Центры сборки производства оборудования будут перемещаться внутрь России. Шадаев уточнил, что это также связано с уходом зарубежных компаний из страны. Министр предполагает, что в России будут открываться новые ниши для локальных разработчиков, а импорт переориентируется на поставку комплектующих, а не готового оборудования.

Вырастет спрос на российские облачные сервисы. «Многие из [заказчиков], которые раньше не рассматривали для себя возможность использования „Гособлака“, в общем-то сейчас горят таким желанием. Наша отрасль находит ответы на текущие вызовы», — заявил Шадаев.

Возвращение IT-специалистов на родину. Шадаев заявил, что порядка 85% айтишников, уехавших из страны ранее, уже прибыли обратно. Кроме того, многие специалисты хотят попробовать решать амбициозные задачи в России.

Переориентация на азиатские IT-решения. Глава Минцифры считает, что это не повлечет за собой существенных рисков. Он сообщил, что уже сейчас многие производители смотрят на Азию как на канал поставки комплектующих. Так будет до тех пор, пока в России не появятся собственные производители, считает Шадаев.

Переход на электронный документооборот. Уже сейчас в России можно заверить с помощью электронной подписи договор купли-продажи автомобилей или, например, кадровые документы. «Наш акцент сместился с точки зрения цифровых сервисов, сервисов социальных или госуслуг чистых в сторону каких-то таких сервисов, которые призваны снять издержки для бизнеса», — рассказал Шадаев.

Министр также подчеркнул, что власти РФ поддержат активы иностранных IT-компаний, покинувших российский рынок. «Это самый цивилизованный способ, когда текущим российским офисам позволяют разорвать связь с материнской компанией и продолжить функционировать. Мы всячески приветствуем этот процесс», — заявил Шадаев.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны ввели в отношении России новые экономические санкции. Западные компании начали массового покидать российский рынок и приостанавливать торговлю с Россией. В частности, с РФ прекратила сотрудничество компания Microsoft и производители процессоров Intel и AMD.

Ранее власти РФ реализовали ряд мер поддержки для российских айтишников. Одна их них — льготная ипотека. Ее смогут получить IT-специалисты с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Минцифры ранее заявляло, что для сотрудников IT-компаний нужно ввести еще и отсрочку от армии.

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