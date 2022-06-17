Дочка Google в РФ подала заявление о банкротстве

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Российская «дочка» Google осталась без денег Фото:

Дочерняя российская компания американской корпорации Google подала заявление о банкротстве. Это связано с арестом банковского счета компании.

Российская «дочка» американской IT-корпорации Google — ООО «Гугл» — подала иск о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщается в картотеке на официальном сайте суда.

ООО «Гугл» впервые заявила о намерении инициировать процедуру банкротства 18 мая. В компании заявили, что из-за ареста счетов они не могут выплачивать выходные пособия и заработную плату. Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы ООО «Гугл» на 500 млн рублей, пишет RT.

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Дочерняя российская компания американской корпорации Google подала заявление о банкротстве. Это связано с арестом банковского счета компании. Российская «дочка» американской IT-корпорации Google — ООО «Гугл» — подала иск о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщается в картотеке на официальном сайте суда. ООО «Гугл» впервые заявила о намерении инициировать процедуру банкротства 18 мая. В компании заявили, что из-за ареста счетов они не могут выплачивать выходные пособия и заработную плату. Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы ООО «Гугл» на 500 млн рублей, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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