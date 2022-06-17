Дочка Google в РФ подала заявление о банкротстве

Российская «дочка» Google осталась без денег Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дочерняя российская компания американской корпорации Google подала заявление о банкротстве. Это связано с арестом банковского счета компании.

Российская «дочка» американской IT-корпорации Google — ООО «Гугл» — подала иск о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщается в картотеке на официальном сайте суда.

ООО «Гугл» впервые заявила о намерении инициировать процедуру банкротства 18 мая. В компании заявили, что из-за ареста счетов они не могут выплачивать выходные пособия и заработную плату. Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы ООО «Гугл» на 500 млн рублей, пишет RT.