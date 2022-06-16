Курганцы заключили соглашение с крупной IT-компанией на ПМЭФ

Правительство Курганской области заключило соглашение с компанией «1С» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области будет сотрудничать с одной из крупных IT-компаний страны. В рамках XXV Петербургского международного экономического форума 16 июня замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов подписал важное соглашение с директором компании ООО «1С» Борисом Нуралиевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Мы крайне заинтересованы в реализации современных цифровых решений как в сфере экономики, так и в сфере подготовки кадров. IT-технологии становятся все более востребованы с каждым днем, спектр их применения растет. Губернатор Курганской области Вадим Шумков уделяет развитию IT-технологий большое внимание, по его инициативе в регионе запущен и работает IT-колледж, идет создание IT-института на базе КГУ, увеличен набор студентов на IT-специальности. Соглашение с компанией „1С“ позволит нам еще более успешно решать поставленные губернатором задачи по развитию IT-сферы в регионе», — сказал Владимир Архипов.

Одним из самых известных продуктов компании является система программ «1С:Предприятие». Она применяется более чем в 90 странах мира. Также предприятием «1С» разработана программа непрерывной подготовки кадров для обеспечения потребностей цифровой экономики.

Ранее URA.RU писало, что курганские VIP вместе с Шумковым улетели на XXV Петербургский международный экономический форум. В рамках ПМЭФ курганские заводы заключили сотрудничество с Московской областью и Якутией. Также замгубернатора Андреей Алексеев на форуме встретился с представителями крупной пивоваренной компании. Они обсудили вопросы кооперации в сфере АПК и выращивание сельскохозяйственных культур для нужд пивоваров.

Правительство Курганской области подписало соглашение о сотрудничестве с крупной IT-компанией страны — ООО «1С» Фото: ООО «1С»

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