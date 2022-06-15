Курганский завод дорожной техники «Регион 45» и компания «Вездеходы «Бурлак» договорились о поставке своей техники в Московскую область и Якутию. Предприятия подписали соглашения с представителями регионов в рамках первого дня XXV Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
«Завод дорожной техники „Регион 45“ намерен расширить сотрудничество с Московской областью. Соглашение скрепили подписями исполнительный директор предприятия Павел Тарунин и заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева», — рассказали в пресс-службе региона.
Предприятие «Вездеходы «Бурлак» заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Саха (Якутия). В новом соглашении стороны договорились о сотрудничестве в сфере внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также проведении совместных испытаний вездеходов.
Завод дорожной техники «Регион 45» намерен расширить сотрудничество с Московской областью
Фото: завод дорожной техники «Регион 45»
Предприятие «Вездеходы «Бурлак» заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Якутии
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Курганский завод дорожной техники «Регион 45» и компания «Вездеходы «Бурлак» договорились о поставке своей техники в Московскую область и Якутию. Предприятия подписали соглашения с представителями регионов в рамках первого дня XXV Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. «Завод дорожной техники „Регион 45“ намерен расширить сотрудничество с Московской областью. Соглашение скрепили подписями исполнительный директор предприятия Павел Тарунин и заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева», — рассказали в пресс-службе региона. Предприятие «Вездеходы «Бурлак» заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Саха (Якутия). В новом соглашении стороны договорились о сотрудничестве в сфере внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также проведении совместных испытаний вездеходов. Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские VIP вместе с губернатором Вадимом Шумковым улетели из региона. Глава региона вместе со своими замами Владимиром Архиповым, Андреем Алексеевым, директором экономразвития и бизнесменами примут участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме.