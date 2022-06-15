Курганские заводы заключили сотрудничество с Москвой и Якутией. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес-форум
Завод дорожной техники «Регион 45» заключил соглашение о сотрудничестве с Московской областью Фото:

Курганский завод дорожной техники «Регион 45» и компания «Вездеходы «Бурлак» договорились о поставке своей техники в Московскую область и Якутию. Предприятия подписали соглашения с представителями регионов в рамках первого дня XXV Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

«Завод дорожной техники „Регион 45“ намерен расширить сотрудничество с Московской областью. Соглашение скрепили подписями исполнительный директор предприятия Павел Тарунин и заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева», — рассказали в пресс-службе региона.

Предприятие «Вездеходы «Бурлак» заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Саха (Якутия). В новом соглашении стороны договорились о сотрудничестве в сфере внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также проведении совместных испытаний вездеходов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские VIP вместе с губернатором Вадимом Шумковым улетели из региона. Глава региона вместе со своими замами Владимиром Архиповым, Андреем Алексеевым, директором экономразвития и бизнесменами примут участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме.

Завод дорожной техники «Регион 45» намерен расширить сотрудничество с Московской областью
Фото:
Предприятие «Вездеходы «Бурлак» заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Якутии

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

Курганский завод дорожной техники «Регион 45» и компания «Вездеходы «Бурлак» договорились о поставке своей техники в Московскую область и Якутию. Предприятия подписали соглашения с представителями регионов в рамках первого дня XXV Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. «Завод дорожной техники „Регион 45“ намерен расширить сотрудничество с Московской областью. Соглашение скрепили подписями исполнительный директор предприятия Павел Тарунин и заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева», — рассказали в пресс-службе региона. Предприятие «Вездеходы «Бурлак» заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Саха (Якутия). В новом соглашении стороны договорились о сотрудничестве в сфере внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также проведении совместных испытаний вездеходов. Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские VIP вместе с губернатором Вадимом Шумковым улетели из региона. Глава региона вместе со своими замами Владимиром Архиповым, Андреем Алексеевым, директором экономразвития и бизнесменами примут участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...