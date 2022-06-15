Завод дорожной техники «Регион 45» заключил соглашение о сотрудничестве с Московской областью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский завод дорожной техники «Регион 45» и компания «Вездеходы «Бурлак» договорились о поставке своей техники в Московскую область и Якутию. Предприятия подписали соглашения с представителями регионов в рамках первого дня XXV Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

«Завод дорожной техники „Регион 45“ намерен расширить сотрудничество с Московской областью. Соглашение скрепили подписями исполнительный директор предприятия Павел Тарунин и заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева», — рассказали в пресс-службе региона.

Предприятие «Вездеходы «Бурлак» заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Саха (Якутия). В новом соглашении стороны договорились о сотрудничестве в сфере внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также проведении совместных испытаний вездеходов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские VIP вместе с губернатором Вадимом Шумковым улетели из региона. Глава региона вместе со своими замами Владимиром Архиповым, Андреем Алексеевым, директором экономразвития и бизнесменами примут участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме.

Завод дорожной техники «Регион 45» намерен расширить сотрудничество с Московской областью Фото: завод дорожной техники «Регион 45»

Предприятие «Вездеходы «Бурлак» заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Якутии