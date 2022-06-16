Жительница Кургана Валентина Милкова написала обращение к президенту США Джо Байдену в стихотворной форме. Поводом послужил уход бренда Coca-Cola из России. Об этом URA.RU рассказала сама женщина.
«Гут бай, Кока-Кола! Мы рады уходу, здоровье укрепим и примем за моду. Не потеряет доходов страна, напитков в России нам хватит сполна! <…> Кто любит Россию, поймут все меня, работать у нас могут только друзья. Враждебным компаниям места тут нет! Так Байдену наш передайте ответ», — пишет Милкова.
Обращение она опубликовала на своей личной странице «ВКонтакте» сегодня, 17 июня, после объявлении об уходе бренда Coca-Cola из России. В тексте автор выразила недовольство качеством напитков, которые, по ее мнению, приводят к болезням. Также Милкова уверена, что Россия способна провести импортозамещение во многих отраслях, в том числе и в производстве собственных напитков.
До этого URA.RU сообщало, что в России больше не будут производить и продавать продукцию американского бренда Coca-Cola, в который также входят такие напитки как: Coca-Cola, Fanta, Rich, Sprite, BonAqua, Burn, Schweppes и другие. Как отмечают дистрибьютеры компании в России Coca-Cola Bottles и Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) как только запасы продукции закончатся, продавать напитки больше не будут.
Валентина Милкова разместила на своей странице обращение к президенту США Джо Байдену в стихотворной форме
Валентина Милкова, соцсеть «ВКонтакте»
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Жительница Кургана Валентина Милкова написала обращение к президенту США Джо Байдену в стихотворной форме. Поводом послужил уход бренда Coca-Cola из России. Об этом URA.RU рассказала сама женщина. «Гут бай, Кока-Кола! Мы рады уходу, здоровье укрепим и примем за моду. Не потеряет доходов страна, напитков в России нам хватит сполна! <…> Кто любит Россию, поймут все меня, работать у нас могут только друзья. Враждебным компаниям места тут нет! Так Байдену наш передайте ответ», — пишет Милкова. Обращение она опубликовала на своей личной странице «ВКонтакте» сегодня, 17 июня, после объявлении об уходе бренда Coca-Cola из России. В тексте автор выразила недовольство качеством напитков, которые, по ее мнению, приводят к болезням. Также Милкова уверена, что Россия способна провести импортозамещение во многих отраслях, в том числе и в производстве собственных напитков. До этого URA.RU сообщало, что в России больше не будут производить и продавать продукцию американского бренда Coca-Cola, в который также входят такие напитки как: Coca-Cola, Fanta, Rich, Sprite, BonAqua, Burn, Schweppes и другие. Как отмечают дистрибьютеры компании в России Coca-Cola Bottles и Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) как только запасы продукции закончатся, продавать напитки больше не будут.