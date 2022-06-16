В Кургане жительница обратилась к президенту США Джо Байдену через соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жительница Кургана Валентина Милкова написала обращение к президенту США Джо Байдену в стихотворной форме. Поводом послужил уход бренда Coca-Cola из России. Об этом URA.RU рассказала сама женщина.

«Гут бай, Кока-Кола! Мы рады уходу, здоровье укрепим и примем за моду. Не потеряет доходов страна, напитков в России нам хватит сполна! <…> Кто любит Россию, поймут все меня, работать у нас могут только друзья. Враждебным компаниям места тут нет! Так Байдену наш передайте ответ», — пишет Милкова.

Обращение она опубликовала на своей личной странице «ВКонтакте» сегодня, 17 июня, после объявлении об уходе бренда Coca-Cola из России. В тексте автор выразила недовольство качеством напитков, которые, по ее мнению, приводят к болезням. Также Милкова уверена, что Россия способна провести импортозамещение во многих отраслях, в том числе и в производстве собственных напитков.

До этого URA.RU сообщало, что в России больше не будут производить и продавать продукцию американского бренда Coca-Cola, в который также входят такие напитки как: Coca-Cola, Fanta, Rich, Sprite, BonAqua, Burn, Schweppes и другие. Как отмечают дистрибьютеры компании в России Coca-Cola Bottles и Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) как только запасы продукции закончатся, продавать напитки больше не будут.

Валентина Милкова разместила на своей странице обращение к президенту США Джо Байдену в стихотворной форме Валентина Милкова, соцсеть «ВКонтакте»