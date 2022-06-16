В Тюмени напротив здания ФСБ выросла плантация конопли

Конопля выросла рядом с элитным ЖК «Первомайская 1А» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени напротив здания Федеральной службы безопасности была обнаружена плантацию конопли. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей. По его словам, дурман-трава выросла в месте благоустройства территории элитного ЖК «Первомайская 1А» застройщика «Брусника».

«Я каждый день хожу по этой дороге на работу. И тут вдруг заметил, что рядом с деревьями, которые высадили в месте благоустройства квартала „Первомайская 1А“, растет натуральная конопля. Очень удивился, потому что прямо напротив находится здание ФСБ», — пояснил тюменец в разговоре с агентством.

В компании «Брусника», которая занимается строительством квартала, пояснили, что семена конопли были завезены вместе с грунтом, предназначенным для благоустройства территории. «Мы знаем, что неидеальны, и способны посмеяться над собой. Если серьезно, коноплю завезли вместе с грунтом. Частая история в Тюмени. УК уже работает над ее уничтожением», — указано в официальном telegram-канале компании.

Ранее агентство писало о том, что во дворе тюменской новостройки была обнаружена плантация конопли. Застройщик также объяснил ее появление семенами, попавшими в грунт.