Пермские комбинаты поставляли в регионы поддельные сыр и масло

17 июня 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Пробы проводили лаборатории в регионах, куда прибыла продукция Фото: Денис Моргунов © URA.RU Двух молочных производителей в Пермском крае уличили в производстве и сбыте фальсифицированных продуктов. Речь — об ООО «Молторг» и ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». Подробности сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В районной больнице с. Варна (Челябинская область) была отобрана проба сливочного масло „Крестьянское“ ООО „Молторг“ (Пермский край) и направлена в лабораторию на исследование. В пробе масла выявили растительные жиры, что недопустимо согласно требованиям технических регламентов таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“», — сообщили в надзорном органе. Это сливочное масло с пермского комбината было отправлено в ООО ТПК «Варна» (Челябинская область) — 104 кг, в ООО «АгроТрейд» (Свердловская обл.) — 160 кг и ООО «Оранта» (Челябинская обл.) -1304 кг. Производитель и получатели проинформированы о выявленных нарушениях. Материалы направлены в следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю. Еще один фальсификат производит другой комбинат — ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». В продуктовом магазине Томска продавали сыр «Российский» пермского производителя, в котором было выявлено несоответствие по массовой доли жира значение — 46,8%, когда по норме должно быть 50%. Продукция была реализована в ООО «Гелиос» (Новосибирская область) — 5 т, ООО «Рустрейд» (Тюменская область) — 0,21 т, ИП Коротких В.Н. (Кировская область) — 0, 255 т. Комбинату напомнили о том, что требования технических регламентом необходимо соблюдать. Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод поставлял в магазины инфицированную курицу. Мясо поставляли в Свердловскую область. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Двух молочных производителей в Пермском крае уличили в производстве и сбыте фальсифицированных продуктов. Речь — об ООО «Молторг» и ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». Подробности сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В районной больнице с. Варна (Челябинская область) была отобрана проба сливочного масло „Крестьянское“ ООО „Молторг“ (Пермский край) и направлена в лабораторию на исследование. В пробе масла выявили растительные жиры, что недопустимо согласно требованиям технических регламентов таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“», — сообщили в надзорном органе. Это сливочное масло с пермского комбината было отправлено в ООО ТПК «Варна» (Челябинская область) — 104 кг, в ООО «АгроТрейд» (Свердловская обл.) — 160 кг и ООО «Оранта» (Челябинская обл.) -1304 кг. Производитель и получатели проинформированы о выявленных нарушениях. Материалы направлены в следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю. Еще один фальсификат производит другой комбинат — ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». В продуктовом магазине Томска продавали сыр «Российский» пермского производителя, в котором было выявлено несоответствие по массовой доли жира значение — 46,8%, когда по норме должно быть 50%. Продукция была реализована в ООО «Гелиос» (Новосибирская область) — 5 т, ООО «Рустрейд» (Тюменская область) — 0,21 т, ИП Коротких В.Н. (Кировская область) — 0, 255 т. Комбинату напомнили о том, что требования технических регламентом необходимо соблюдать. Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод поставлял в магазины инфицированную курицу. Мясо поставляли в Свердловскую область.