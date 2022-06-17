«Газпром»: Италия получит только 65% от заявленного объема газа

Компания «Газпром» поставит только 65% от запрошенного Италией объема газа. Об этом сообщает итальянский партнер газового гиганта, группа компаний Eni.
«Eni объявила о суточной потребности в газе примерно на 63 миллиона кубометров. „Газпром“ объявил, что поставит только 50% от запрошенного», — приводит РИА «Новости» сообщение итальянской нефтегазовой группы.
Как сообщает издание — такая ситуация связано с техническими проблемами газопровода «Северный поток». В связи с этим снизился объем прокачки газа примерно на 60%.
Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Компания «Газпром» поставит только 65% от запрошенного Италией объема газа. Об этом сообщает итальянский партнер газового гиганта, группа компаний Eni. «Eni объявила о суточной потребности в газе примерно на 63 миллиона кубометров. „Газпром“ объявил, что поставит только 50% от запрошенного», — приводит РИА «Новости» сообщение итальянской нефтегазовой группы. Как сообщает издание — такая ситуация связано с техническими проблемами газопровода «Северный поток». В связи с этим снизился объем прокачки газа примерно на 60%. Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации.