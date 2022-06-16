Тюменцам предлагают слетать на юг за 4 тысячи рублей

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу недорогих билетов в Минводы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов по маршруту Тюмень — Минеральные воды стоимостью от 4 тысяч рублей. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале перевозчика.

«Запускаем распродажу на рейсы из Тюмени в Минеральные Воды. Успевай приобрести билеты по сниженным ценам от 4 000 рублей», — указано в сообщении авиакомпании.

Там добавили, что спецтариф действуют при покупке билетов на официальном сайте авиакомпании «Ямал» и в авиакассах города. Воспользоваться перелетом необходимо в период с 17 июня по 27 сентября 2022 года.

Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания Utair объявила пассажирам об отмене рейсов по маршруту Тюмень — Анапа. Предположительно, решение перевозчика связано с временной приостановкой работы аэропортов в 11 городах России.