Utair отменяет летние рейсы на юг России с вылетом из Тюмени

Utair начал отменять рейсы по маршруту Тюмень — Анапа, запланированные на август Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair объявила пассажирам об отмене рейсов по маршруту Тюмень — Анапа, запланированных на август. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров, который получил соответствующее уведомление от перевозчика. Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 российских городов до 18 июня 2022 года.

«Мы заранее купили билеты по маршруту Тюмень — Анапа — Тюмень. Туда планировали вылететь 18 августа. Обратно — 6 сентября. Но сегодня пришло sms-сообщение о том, что оба рейса отменены. Причин в авиакомпании объяснять не стали. Предложили вернуть деньги за билеты», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы, запланировавшие летний отдых на юге России, массово сдают авиабилеты, предпочитая добираться туда поездом. По информации агентства, жители города решили сменить вид транспорта из-за временного ограничения на работу ряда российских аэропортов.