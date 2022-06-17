Зеленский вводит визовый режим для россиян

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский заявил о визовом режиме с 1 июля Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вводит визовый режим для россиян. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«С 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», — написал Зеленский. Он заявил, что это сделано в рамках обеспечения безопасности страны.

После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины Киев разорвал дипломатические отношения с Россией. В мае Зеленский поручил правительству отработать механизм введения виз для россиян. Этот вопрос поднимался с 2014 года, но от идеи отказывались из-за риска потерять работающих в РФ украинцев, ведь Москва может принять зеркальные меры.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вводит визовый режим для россиян. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «С 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», — написал Зеленский. Он заявил, что это сделано в рамках обеспечения безопасности страны. После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины Киев разорвал дипломатические отношения с Россией. В мае Зеленский поручил правительству отработать механизм введения виз для россиян. Этот вопрос поднимался с 2014 года, но от идеи отказывались из-за риска потерять работающих в РФ украинцев, ведь Москва может принять зеркальные меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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