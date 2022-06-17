Зеленский вводит визовый режим для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вводит визовый режим для россиян. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«С 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», — написал Зеленский. Он заявил, что это сделано в рамках обеспечения безопасности страны.
После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины Киев разорвал дипломатические отношения с Россией. В мае Зеленский поручил правительству отработать механизм введения виз для россиян. Этот вопрос поднимался с 2014 года, но от идеи отказывались из-за риска потерять работающих в РФ украинцев, ведь Москва может принять зеркальные меры.
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