Евровидение-2023 не будет проводиться на Украине

17 июня 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Евровидение перенесут из Украины в Великобританию Фото: сайт конкурса Евровидение/Thomas Hanses Евровидение-2023, скорее всего, будет проводиться в Великобритании, а не на Украине, не смотря на их победу на Евровидении в этом году. Об этом заявлено на официальном сайте Евровидения Eurovision World. «Руководящий совет Евровидения, с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни „Евровидение“ в соответствии с Правилами Евровидения, не могут быть реализованы. быть выполнено», — говорится в обращении. Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение-2022 с песней «Stefania». Как правило, страна-победитель Евровидения принимает его на следующий год, но из-за спецоперации на Украине они не смогут принять Евровидение-2023. Вместо них конкурс, скорее всего, примет Великобритания, так как английский исполнитель Сэм Райдер занял второе место с песней «Space Man». Это будет девятое Евровидение, организованное в Великобритании. Украина победила на Евровидении второй раз за последние 8 лет. После исполнения песни Kalush Orchestra артисты со сцены призвали «спасти Азовсталь», чем нарушили регламент конкурса. Однако им удалось избежать отстранения. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евровидение-2023, скорее всего, будет проводиться в Великобритании, а не на Украине, не смотря на их победу на Евровидении в этом году. Об этом заявлено на официальном сайте Евровидения Eurovision World. «Руководящий совет Евровидения, с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни „Евровидение“ в соответствии с Правилами Евровидения, не могут быть реализованы. быть выполнено», — говорится в обращении. Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение-2022 с песней «Stefania». Как правило, страна-победитель Евровидения принимает его на следующий год, но из-за спецоперации на Украине они не смогут принять Евровидение-2023. Вместо них конкурс, скорее всего, примет Великобритания, так как английский исполнитель Сэм Райдер занял второе место с песней «Space Man». Это будет девятое Евровидение, организованное в Великобритании. Украина победила на Евровидении второй раз за последние 8 лет. После исполнения песни Kalush Orchestra артисты со сцены призвали «спасти Азовсталь», чем нарушили регламент конкурса. Однако им удалось избежать отстранения.