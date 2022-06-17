Евровидение-2023 не будет проводиться на Украине

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Евровидение 2, евровидение
Евровидение перенесут из Украины в Великобританию Фото:

Евровидение-2023, скорее всего, будет проводиться в Великобритании, а не на Украине, не смотря на их победу на Евровидении в этом году. Об этом заявлено на официальном сайте Евровидения Eurovision World.

«Руководящий совет Евровидения, с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни „Евровидение“ в соответствии с Правилами Евровидения, не могут быть реализованы. быть выполнено», — говорится в обращении.

Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение-2022 с песней «Stefania». Как правило, страна-победитель Евровидения принимает его на следующий год, но из-за спецоперации на Украине они не смогут принять Евровидение-2023.

Вместо них конкурс, скорее всего, примет Великобритания, так как английский исполнитель Сэм Райдер занял второе место с песней «Space Man». Это будет девятое Евровидение, организованное в Великобритании.

Украина победила на Евровидении второй раз за последние 8 лет. После исполнения песни Kalush Orchestra артисты со сцены призвали «спасти Азовсталь», чем нарушили регламент конкурса. Однако им удалось избежать отстранения.

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Евровидение-2023, скорее всего, будет проводиться в Великобритании, а не на Украине, не смотря на их победу на Евровидении в этом году. Об этом заявлено на официальном сайте Евровидения Eurovision World. «Руководящий совет Евровидения, с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни „Евровидение“ в соответствии с Правилами Евровидения, не могут быть реализованы. быть выполнено», — говорится в обращении. Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение-2022 с песней «Stefania». Как правило, страна-победитель Евровидения принимает его на следующий год, но из-за спецоперации на Украине они не смогут принять Евровидение-2023. Вместо них конкурс, скорее всего, примет Великобритания, так как английский исполнитель Сэм Райдер занял второе место с песней «Space Man». Это будет девятое Евровидение, организованное в Великобритании. Украина победила на Евровидении второй раз за последние 8 лет. После исполнения песни Kalush Orchestra артисты со сцены призвали «спасти Азовсталь», чем нарушили регламент конкурса. Однако им удалось избежать отстранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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