В ЯНАО из-за гроз ожидают природных пожаров

Шурышкарский и Приуральский район ожидают пожары
В Шурышкарском и Приуральском районах ЯНАО 18 июня ждут пожары из-за сухих гроз. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО.
«Возникновение очагов природных пожаров прогнозируется преимущественно в Приуральском и Шурышкарском районах. Причины возникновения природных пожаров являются: человеческий фактор, прохождение грозовых фронтов (сухие грозы)», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что на Уренгойском месторождении принадлежащего ООО «Газпром Добыча Уренгой» начался пожар. Пожарные ликвидировали возгорание за несколько часов.
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