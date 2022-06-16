16 июня 2022

В ЯНАО из-за гроз ожидают природных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Шурышкарский и Приуральский район ожидают пожары Фото:

В Шурышкарском и Приуральском районах ЯНАО 18 июня ждут пожары из-за сухих гроз. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО.

«Возникновение очагов природных пожаров прогнозируется преимущественно в Приуральском и Шурышкарском районах. Причины возникновения природных пожаров являются: человеческий фактор, прохождение грозовых фронтов (сухие грозы)», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что на Уренгойском месторождении принадлежащего ООО «Газпром Добыча Уренгой» начался пожар. Пожарные ликвидировали возгорание за несколько часов.

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В Шурышкарском и Приуральском районах ЯНАО 18 июня ждут пожары из-за сухих гроз. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО. «Возникновение очагов природных пожаров прогнозируется преимущественно в Приуральском и Шурышкарском районах. Причины возникновения природных пожаров являются: человеческий фактор, прохождение грозовых фронтов (сухие грозы)», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что на Уренгойском месторождении принадлежащего ООО «Газпром Добыча Уренгой» начался пожар. Пожарные ликвидировали возгорание за несколько часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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