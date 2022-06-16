Курганцев заманивают на казахстанские курорты

Курганцы стали чаще ездить на курорты Казахстана после отмены ПЦР-тестов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Казахстанский туроператор начал активно предлагать курганцам путевки на озеро Боровое после отмены ПЦР-тестов. Реклама туров идет в соцсетях, на радио и баннерах. Каждую неделю на курорты Казахстана ходят автобусы из Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в представительстве турфирмы в Кургане.

«Сейчас очень хороший спрос на туры в Казахстан, особенно после отмены ПЦР-тестов. Плюсом очень выгодный курс тенге. Самые актуальные места отдыха традиционно курорты на озере Боровое и Щучье. Автобусы в Казахстан ездят каждую неделю. Отели есть на любой вкус, цвет и кошелек», — рассказали в турагентстве.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области стали реже выбирать для отпуска курорт Боровое в Казахстане из-за необходимости делать ПЦР-тест. Уехать в соседнюю республику на отдых стало проще после отмены ковидных ограничений 8 июня.