16 июня 2022

Курганцев заманивают на казахстанские курорты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Голубые Озера. Курган, пляж, купание, лето, голубые озера, отдых, отпуск, пляж голубые озера, купание в озере
Курганцы стали чаще ездить на курорты Казахстана после отмены ПЦР-тестов Фото:

Казахстанский туроператор начал активно предлагать курганцам путевки на озеро Боровое после отмены ПЦР-тестов. Реклама туров идет в соцсетях, на радио и баннерах. Каждую неделю на курорты Казахстана ходят автобусы из Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в представительстве турфирмы в Кургане.

«Сейчас очень хороший спрос на туры в Казахстан, особенно после отмены ПЦР-тестов. Плюсом очень выгодный курс тенге. Самые актуальные места отдыха традиционно курорты на озере Боровое и Щучье. Автобусы в Казахстан ездят каждую неделю. Отели есть на любой вкус, цвет и кошелек», — рассказали в турагентстве.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области стали реже выбирать для отпуска курорт Боровое в Казахстане из-за необходимости делать ПЦР-тест. Уехать в соседнюю республику на отдых стало проще после отмены ковидных ограничений 8 июня.

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Казахстанский туроператор начал активно предлагать курганцам путевки на озеро Боровое после отмены ПЦР-тестов. Реклама туров идет в соцсетях, на радио и баннерах. Каждую неделю на курорты Казахстана ходят автобусы из Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в представительстве турфирмы в Кургане. «Сейчас очень хороший спрос на туры в Казахстан, особенно после отмены ПЦР-тестов. Плюсом очень выгодный курс тенге. Самые актуальные места отдыха традиционно курорты на озере Боровое и Щучье. Автобусы в Казахстан ездят каждую неделю. Отели есть на любой вкус, цвет и кошелек», — рассказали в турагентстве. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области стали реже выбирать для отпуска курорт Боровое в Казахстане из-за необходимости делать ПЦР-тест. Уехать в соседнюю республику на отдых стало проще после отмены ковидных ограничений 8 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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