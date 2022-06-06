Курганцам станет проще уехать в Казахстан

Жителям Курганской области не придется предъявлять ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации при въезде в Казахстан (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям российских регионов, в том числе и Курганской области, стане проще уехать в Казахстан. Для въезда в соседнюю республику теперь не нужно предъявлять ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации. Информация опубликована на официальном сайте премьер-министра республики Казахстан.

«Отменить с 8 июня обязательное требование для граждан Казахстана и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19, при их отсутствии — справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 при пересечении государственной границы Республики Казахстан», — указано в опубликованном сообщении. Решение было принято на заседании межведомственной комиссии по недопущению коронавируса.

Ранее URA.RU писало, что ограничения на въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее, введенные на границе с Казахстаном из-за COVID, были отменены в конце марта. При этом ограничения, введенные казахстанской стороной, продолжали действовать. Въезд в Казахстан из российских регионов, в том числе из Курганской и Тюменской областей, был разрешен только со справкой о прохождении ПЦР-теста на COVID или с сертификатом о вакцинации, но не российским.