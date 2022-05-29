Курганцы отказываются от популярного казахстанского курорта

30 мая 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

Некоторые курганские туристы предпочитают выбирать другие курорты вместо казахстанских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые жители Курганской области не хотят выбирать для отпуска курорт Боровое в Казахстане из-за необходимости делать ПЦР-тест. Об этом URA.RU сообщил руководитель агентства «Бессонофф Трэвэл» Станислав Бессонов. «Здесь есть определенная проблема. Спрос не на уровне допандемийного года — 2019-го. Это связано с тем, что Казахстан пускает только по ПЦР-тестам. Наши прививки Казахстан не признает. Это немножко останавливает туристов. ПЦР делает поездку дороже, особенно для семьи», — рассказал Бессонов. Также, по его словам, некоторые боятся, что из-за этого поездка может не состояться. Это связано с тем, что ПЦР-тест нужно сдавать за три дня до поездки. Обычно к этому времени туры уже оплачены и отпуск на работе взят. Ранее стало известно, что курганцы стали в три раза меньше брать путевки на южные направления России. Им не нравились проблемы с логистикой и неопределенность с ценами на билеты и туры. При этом у курганцев стал набирать популярность отдых в Дагестане. До 31 мая в 11 аэропортах России действует ограничение полетов. После начала спецоперации РФ на Украине южное направление закрыли для полетов и в Росавиации объявили о приостановлении работы аэропортов в регионах, близких к границам Украины. Ограничения на полеты продлевали уже несколько раз.

Некоторые жители Курганской области не хотят выбирать для отпуска курорт Боровое в Казахстане из-за необходимости делать ПЦР-тест. Об этом URA.RU сообщил руководитель агентства «Бессонофф Трэвэл» Станислав Бессонов. «Здесь есть определенная проблема. Спрос не на уровне допандемийного года — 2019-го. Это связано с тем, что Казахстан пускает только по ПЦР-тестам. Наши прививки Казахстан не признает. Это немножко останавливает туристов. ПЦР делает поездку дороже, особенно для семьи», — рассказал Бессонов. Также, по его словам, некоторые боятся, что из-за этого поездка может не состояться. Это связано с тем, что ПЦР-тест нужно сдавать за три дня до поездки. Обычно к этому времени туры уже оплачены и отпуск на работе взят. Ранее стало известно, что курганцы стали в три раза меньше брать путевки на южные направления России. Им не нравились проблемы с логистикой и неопределенность с ценами на билеты и туры. При этом у курганцев стал набирать популярность отдых в Дагестане. До 31 мая в 11 аэропортах России действует ограничение полетов. После начала спецоперации РФ на Украине южное направление закрыли для полетов и в Росавиации объявили о приостановлении работы аэропортов в регионах, близких к границам Украины. Ограничения на полеты продлевали уже несколько раз.