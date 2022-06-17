В Екатеринбурге откроется трасса без светофоров

Быстрее добираться до Питера свердловчане смогут уже через два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2022 году будут сданы два участка трассы М-12, которая соединит Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Тюмень и позволит перемещаться по городам без светофоров. Об этом рассказал глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В этом году „Автодор“ сдаст два участка трассы М-12 (скоростная автомобильная дорога Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург — Тюмень)», — передает слова Петушенко издание «Известия». В 2024 году трассу продлят до Екатеринбурга, что позволит доехать из Петербурга в Москву, из Москвы в Казань и потом в Екатеринбург без единого светофора.

Ранее заместитель председательства правительства РФ Марат Хуснуллин заявлял, что время пути из Екатеринбурга в Санкт-Петербург на автомобиле сократится с 30 до 17,5 часов за счет расширения почти двух тысяч километров дороги. Также он сообщал, что за пять лет будет реализован рекордный проект — коридор «Запад — Восток», который соединит Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Курган.