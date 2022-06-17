Челябинские мебельщики поборются за активы IKEA

На активы IKEA появился претендент из Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания Loftovik из Челябинска заявила о желании приобрести активы уходящей с российского рынка IKEA. Мебельщики заинтересовались покупкой одного из четырех заводов шведского бренда в Тихвине (Ленинградская область), сообщили URA.RU в компании.

«Мы заинтересованы в приобретении производственных площадей. Для нас это способ масштабировать производство, сохранив рабочие места в индустрии на фоне ухода крупного игрока с рынка. В планах запустить самую ходовую линейку продукции IKEA», — заявил URA.RU сооснователь Loftovik Дмитрий Силин.

Компания владеет мебельными цехами в Челябинской и Ленинградской областях суммарной площадью в 12 тысяч кв. м. Бренд нацелен на масштабирование бизнеса. Соответствующее предложение о покупке завода уже направлено менеджменту IKEA.

Претендентами на активы шведов являются также российские торговые сети Hoff и «Твой дом». О существенном сокращении бизнеса в России IKEA объявила 15 июня.

На фоне ухода иностранных компаний в условиях экономических санкций в России заработала программа по импортозамещению. Она стала ответом на политику ограничений, вызванных началом спецоперации на Украине.