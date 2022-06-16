16 июня 2022

Власти ХМАО потратят миллиарды на покупку жилья для льготников

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Власти Югры самостоятельно купят квартиры для детей-сирот и медиков Фото:

Власти ХМАО выделили около двух миллиардов рублей на покупку квартир для детей-сирот и медицинских работников. Информация об этом содержится в материалах к заседанию окружного правительства на официальном сайте органов государственной власти Югры.

Окружные власти собираются приобрести квартиры для детей-сирот в Сургуте, Когалыме, Нефтеюганске и Сургутском районе. А кроме того, купить жилье для медработников в Нягани. В общей сложности планируется приобрести порядка 460 квартир. На это выделено около 1,9 млрд рублей из регионального бюджета. В документах указано, что жилье планируется приобрести у компаний «Сибпромстрой», «Приуралстрой», «Стройград». Сами сделки должны быть завершены до 1 сентября. Затем застройщик еще пять лет будет нести гарантию.

Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти в 2022 году решили взять на себя функции по покупке квартир для детей-сирот. До этого времени обязанности лежали на местных властях и неоднократно аукционы по приобретению жилья срывались из-за отсутствия интереса у застройщиков.

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Власти ХМАО выделили около двух миллиардов рублей на покупку квартир для детей-сирот и медицинских работников. Информация об этом содержится в материалах к заседанию окружного правительства на официальном сайте органов государственной власти Югры. Окружные власти собираются приобрести квартиры для детей-сирот в Сургуте, Когалыме, Нефтеюганске и Сургутском районе. А кроме того, купить жилье для медработников в Нягани. В общей сложности планируется приобрести порядка 460 квартир. На это выделено около 1,9 млрд рублей из регионального бюджета. В документах указано, что жилье планируется приобрести у компаний «Сибпромстрой», «Приуралстрой», «Стройград». Сами сделки должны быть завершены до 1 сентября. Затем застройщик еще пять лет будет нести гарантию. Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти в 2022 году решили взять на себя функции по покупке квартир для детей-сирот. До этого времени обязанности лежали на местных властях и неоднократно аукционы по приобретению жилья срывались из-за отсутствия интереса у застройщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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