Власти ХМАО потратят миллиарды на покупку жилья для льготников

Власти Югры самостоятельно купят квартиры для детей-сирот и медиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ХМАО выделили около двух миллиардов рублей на покупку квартир для детей-сирот и медицинских работников. Информация об этом содержится в материалах к заседанию окружного правительства на официальном сайте органов государственной власти Югры.

Окружные власти собираются приобрести квартиры для детей-сирот в Сургуте, Когалыме, Нефтеюганске и Сургутском районе. А кроме того, купить жилье для медработников в Нягани. В общей сложности планируется приобрести порядка 460 квартир. На это выделено около 1,9 млрд рублей из регионального бюджета. В документах указано, что жилье планируется приобрести у компаний «Сибпромстрой», «Приуралстрой», «Стройград». Сами сделки должны быть завершены до 1 сентября. Затем застройщик еще пять лет будет нести гарантию.

Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти в 2022 году решили взять на себя функции по покупке квартир для детей-сирот. До этого времени обязанности лежали на местных властях и неоднократно аукционы по приобретению жилья срывались из-за отсутствия интереса у застройщиков.