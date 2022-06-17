Путин высказался о дополнительных выплатах для россиян 17 июня 2022 в 19:02 Размер текста - 17 + Путин попросил кабмин держать на контроле дополнительные меры поддержки семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ держать на контроле дополнительные меры поддержки семей. Это заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24» в ходе проведения Петербургского международного экономического форума. «Социальная справедливость станет одним из принципов развития экономики России. Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей», — отметил Путин. Ранее Владимир Путин сообщал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен с 1 июня. Рост составит 10%. Из-за этого повысится размер всех пособий и льгот россиян. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ держать на контроле дополнительные меры поддержки семей. Это заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24» в ходе проведения Петербургского международного экономического форума. «Социальная справедливость станет одним из принципов развития экономики России. Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей», — отметил Путин. Ранее Владимир Путин сообщал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен с 1 июня. Рост составит 10%. Из-за этого повысится размер всех пособий и льгот россиян. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям