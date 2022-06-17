Путин высказался о дополнительных выплатах для россиян

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Переговоры Владимира Путина и Сердара Бердымухамедова в Кремле. Москва, путин владимир
Путин попросил кабмин держать на контроле дополнительные меры поддержки семей Фото:

Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ держать на контроле дополнительные меры поддержки семей. Это заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24» в ходе проведения Петербургского международного экономического форума.

«Социальная справедливость станет одним из принципов развития экономики России. Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей», — отметил Путин.

Ранее Владимир Путин сообщал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен с 1 июня. Рост составит 10%. Из-за этого повысится размер всех пособий и льгот россиян. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

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Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ держать на контроле дополнительные меры поддержки семей. Это заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24» в ходе проведения Петербургского международного экономического форума. «Социальная справедливость станет одним из принципов развития экономики России. Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей», — отметил Путин. Ранее Владимир Путин сообщал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен с 1 июня. Рост составит 10%. Из-за этого повысится размер всех пособий и льгот россиян. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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