Путин высказался о дополнительных выплатах для россиян

Путин попросил кабмин держать на контроле дополнительные меры поддержки семей
Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ держать на контроле дополнительные меры поддержки семей. Это заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24» в ходе проведения Петербургского международного экономического форума.
«Социальная справедливость станет одним из принципов развития экономики России. Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей», — отметил Путин.
Ранее Владимир Путин сообщал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен с 1 июня. Рост составит 10%. Из-за этого повысится размер всех пособий и льгот россиян. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
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