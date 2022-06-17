Терапевт рассказал о неожиданной пользе слез для человека

18 июня 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Без эндорфинов человек бы чувствовал боль постоянно, сказал Андрей Звонков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Слезы помогают выработке эндорфинов, которые блокируют боль. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Слезы помогают в выработке эндорфинов. Они способствуют их выделению и таким образом обладают успокаивающим эффектом. Эндорфины — это вещества, которые занимаются блокированием избыточного чувства боли. У нас проходит огромное количество технической информации в мозг от мышц, кишечника и так далее. Иногда это воспринимается как боль, но мы ее не чувствуем. Она блокируется на подпороговом уровне. Мы можем чувствовать бурчание, подергивания, спазмы, но боли нет», — сообщил Андрей Звонков. По его словам, без данного механизма человек бы страдал постоянно. «Если отключить эндорфины, этот поток лишней информации хлынет в мозг. Вы просто с ума сойдете. Вы будете чувствовать все: свою кожу, будто она содрана, мышцы, будто они находятся в постоянном напряжении. Но это лишнее, поэтому эндорфины блокируют эту историю, а плач помогает их вырабатывать», — объяснил врач. Психолог Елена Перминова рассказала, почему человеку необходимо плакать. «Вместе со слезами выходит до 40% нейромедиаторов стресса, поэтому, поплакав, человек чувствует себя лучше. Снять часть стрессовой нагрузки — это основная психологическая функция слез», — добавила эксперт. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Слезы помогают выработке эндорфинов, которые блокируют боль. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Слезы помогают в выработке эндорфинов. Они способствуют их выделению и таким образом обладают успокаивающим эффектом. Эндорфины — это вещества, которые занимаются блокированием избыточного чувства боли. У нас проходит огромное количество технической информации в мозг от мышц, кишечника и так далее. Иногда это воспринимается как боль, но мы ее не чувствуем. Она блокируется на подпороговом уровне. Мы можем чувствовать бурчание, подергивания, спазмы, но боли нет», — сообщил Андрей Звонков. По его словам, без данного механизма человек бы страдал постоянно. «Если отключить эндорфины, этот поток лишней информации хлынет в мозг. Вы просто с ума сойдете. Вы будете чувствовать все: свою кожу, будто она содрана, мышцы, будто они находятся в постоянном напряжении. Но это лишнее, поэтому эндорфины блокируют эту историю, а плач помогает их вырабатывать», — объяснил врач. Психолог Елена Перминова рассказала, почему человеку необходимо плакать. «Вместе со слезами выходит до 40% нейромедиаторов стресса, поэтому, поплакав, человек чувствует себя лучше. Снять часть стрессовой нагрузки — это основная психологическая функция слез», — добавила эксперт.