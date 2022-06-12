Литва приобрела эстонские беспилотники, чтобы потом отправить их на Украину. Такое заявление сделал глава Laisves TV Андрюс Тапинас.
«Мы только что купили еще 4 современных эстонских разведывательных дрона EOS C VTOL. За дополнительные 660 000 евро. Общая стоимость — 990 000 евро. Украинские летчики учатся ими управлять», — отметил он в одной из социальных сетей.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля этого года — после участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Российские солдаты спасают мирное население от геноцида киевского режима. На стороне Украины сражаются иностранные наемники, а страны Запада помогают ей оружием, однако ВС РФ активно уничтожают последнее. В июне в ДНР прошел суд над тремя наемниками из разных стран. Их приговорили к смертной казни через расстрел. 11 июня сообщалось, что на Украине погиб гражданин Чехии, воевавший на стороне ВСУ. А российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в районе Андреевки Харьковской области.
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