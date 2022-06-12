Литва купила для Украины эстонские беспилотники

13 июня 2022 в 08:34 Размер текста - 17 +

Общая стоимость помощи Украине беспилотниками — 990 000 евро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Литва приобрела эстонские беспилотники, чтобы потом отправить их на Украину. Такое заявление сделал глава Laisves TV Андрюс Тапинас. «Мы только что купили еще 4 современных эстонских разведывательных дрона EOS C VTOL. За дополнительные 660 000 евро. Общая стоимость — 990 000 евро. Украинские летчики учатся ими управлять», — отметил он в одной из социальных сетей. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля этого года — после участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Российские солдаты спасают мирное население от геноцида киевского режима. На стороне Украины сражаются иностранные наемники, а страны Запада помогают ей оружием, однако ВС РФ активно уничтожают последнее. В июне в ДНР прошел суд над тремя наемниками из разных стран. Их приговорили к смертной казни через расстрел. 11 июня сообщалось, что на Украине погиб гражданин Чехии, воевавший на стороне ВСУ. А российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в районе Андреевки Харьковской области. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Литва приобрела эстонские беспилотники, чтобы потом отправить их на Украину. Такое заявление сделал глава Laisves TV Андрюс Тапинас. «Мы только что купили еще 4 современных эстонских разведывательных дрона EOS C VTOL. За дополнительные 660 000 евро. Общая стоимость — 990 000 евро. Украинские летчики учатся ими управлять», — отметил он в одной из социальных сетей. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля этого года — после участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Российские солдаты спасают мирное население от геноцида киевского режима. На стороне Украины сражаются иностранные наемники, а страны Запада помогают ей оружием, однако ВС РФ активно уничтожают последнее. В июне в ДНР прошел суд над тремя наемниками из разных стран. Их приговорили к смертной казни через расстрел. 11 июня сообщалось, что на Украине погиб гражданин Чехии, воевавший на стороне ВСУ. А российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в районе Андреевки Харьковской области.