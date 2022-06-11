На Украине погиб наемник из Чехии

По данным чешских СМИ, наемник погиб от взрыва гранаты (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине погиб гражданин Чехии, воевавший на стороне ВСУ. Гибель наемника, известного как «Испанец», подтвердил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. По данным чешских СМИ, Испанец Михал стал первым погибших на Украине чехом.

«На Украине в Донецкой области погиб гражданин Чехии», — приводит слова Липавского информационное агентство STK. Агентство по данным из соцсетей установило, что речь идет о жителе чешского города Тршебича Михале Й. Среди знакомых он носил прозвище «Испанец». По данным СМИ, чех несколько месяцев находился на Украине и погиб в результате взрыва минометной гранаты. Издание уточняет, что это первый погибший среди 103 граждан республики, которые по личному разрешению президента Чехии Милоша Земана присоединились к ВСУ в мае. Уточняется, что чешское законодательство запрещает службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях без согласия главы государства.

Ранее в ДНР приговорили к смертной казни двух наемников из Великобритании и одного — из Марокко. Кроме того, как сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, в Южной Корее планируется суд над наемником из этой страны, который скрылся с территории Украины. Ранее иностранные наемники, сражающиеся против России на Украине, жаловались на нехватку вооружения, медикаментов и обмундирования и обвиняли украинских госслужащих, что те торгуют поступающим с Запада оружием.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защитить мирных жителей Донбасс от геноцида со стороны киевского режима и националистов.

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