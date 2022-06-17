Путин назвал три исконно украинских территории 17 июня 2022 в 21:27 Размер текста - 17 + Владимир Путин напомнил, как достались Украине ее территории Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев, Житомир, Чернигов — исконно украинские территории. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума. «Новороссию Россия отвоевала во время войн с Турцией, Запад Украины Сталин забрал во время Второй Мировой войны у Венгрии, Румынии, Польши. Фактически Украина пришла в Россию только с 3 территориями — Киев, Житомир, Чернигов. Остальное досталось ей потом, в том числе от [бывшего главы правительства СССР Владимира] Ленина», — сказал Путин, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». 21 февраля глава государства подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он объяснял, что этот шаг был необходимостью в условиях агрессии украинских властей. 24 февраля Россия начала вынужденную спецоперацию, основная цель которой — спасение населения Донбасса от агрессии и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Киев, Житомир, Чернигов — исконно украинские территории. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума. «Новороссию Россия отвоевала во время войн с Турцией, Запад Украины Сталин забрал во время Второй Мировой войны у Венгрии, Румынии, Польши. Фактически Украина пришла в Россию только с 3 территориями — Киев, Житомир, Чернигов. Остальное досталось ей потом, в том числе от [бывшего главы правительства СССР Владимира] Ленина», — сказал Путин, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». 21 февраля глава государства подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он объяснял, что этот шаг был необходимостью в условиях агрессии украинских властей. 24 февраля Россия начала вынужденную спецоперацию, основная цель которой — спасение населения Донбасса от агрессии и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям