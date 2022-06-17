Путин назвал три исконно украинских территории

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Послание президента. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин напомнил, как достались Украине ее территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев, Житомир, Чернигов — исконно украинские территории. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Новороссию Россия отвоевала во время войн с Турцией, Запад Украины Сталин забрал во время Второй Мировой войны у Венгрии, Румынии, Польши. Фактически Украина пришла в Россию только с 3 территориями — Киев, Житомир, Чернигов. Остальное досталось ей потом, в том числе от [бывшего главы правительства СССР Владимира] Ленина», — сказал Путин, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

21 февраля глава государства подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он объяснял, что этот шаг был необходимостью в условиях агрессии украинских властей. 24 февраля Россия начала вынужденную спецоперацию, основная цель которой — спасение населения Донбасса от агрессии и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.

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Киев, Житомир, Чернигов — исконно украинские территории. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума. «Новороссию Россия отвоевала во время войн с Турцией, Запад Украины Сталин забрал во время Второй Мировой войны у Венгрии, Румынии, Польши. Фактически Украина пришла в Россию только с 3 территориями — Киев, Житомир, Чернигов. Остальное досталось ей потом, в том числе от [бывшего главы правительства СССР Владимира] Ленина», — сказал Путин, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». 21 февраля глава государства подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он объяснял, что этот шаг был необходимостью в условиях агрессии украинских властей. 24 февраля Россия начала вынужденную спецоперацию, основная цель которой — спасение населения Донбасса от агрессии и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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