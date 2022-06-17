Кулеба признал превосходство российской артиллерии над украинской

18 июня 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Кулеба признался, что РФ превосходит Украину в артиллерии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия превосходит Украину в артиллерии в 15 раз на самых важных участках линии фронта. Об это рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Российская артиллерия превосходит наше оружие в соотношении 1 к 15 на наиболее важных участках линии фронта», — написал Кулеба в статье для американского журнала Foreign Affairs. Он добавил, что по этой причине нескольких американских ракетных систем будет недостаточно, чтобы Украина одержала верх. По его словам, помощь Украине должны были оказать «намного раньше» и ее все еще «слишком мало». Кулеба констатировал, что Киеву нужно оружие из нескольких источников. Американский телеканал CNN сообщил, что украинская армия не может освоить западную технику и предпочитает советскую. Источник сообщил, что иногда украинские бойцы предпочитают не пользоваться незнакомыми западными системами. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия превосходит Украину в артиллерии в 15 раз на самых важных участках линии фронта. Об это рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Российская артиллерия превосходит наше оружие в соотношении 1 к 15 на наиболее важных участках линии фронта», — написал Кулеба в статье для американского журнала Foreign Affairs. Он добавил, что по этой причине нескольких американских ракетных систем будет недостаточно, чтобы Украина одержала верх. По его словам, помощь Украине должны были оказать «намного раньше» и ее все еще «слишком мало». Кулеба констатировал, что Киеву нужно оружие из нескольких источников. Американский телеканал CNN сообщил, что украинская армия не может освоить западную технику и предпочитает советскую. Источник сообщил, что иногда украинские бойцы предпочитают не пользоваться незнакомыми западными системами. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.