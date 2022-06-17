В Пермском крае силовики задержали гендиректора «СМЗ»

Гендиректор Соликамского магниевого завода задержан силовиками Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Генеральный директор «Соликамского магниевого завода» Артур Уртаев задержан следственными органами. Об этом сообщили в издании «Коммерсант-Прикамье».

«Сотрудники следственных органов МВД задержали директора ОАО „Соликамский магниевый завод“ Артура Уртаева. <…> 7 июня в отношении господина Уртаева возбуждено уголовное дело о пособничестве в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ)», — приводит информацию издание со ссылкой на источники. Уртаев был вызван в городскую прокуратуру, откуда его направили в Пермь и по решению суда поместили в следственный изолятор.

По версии следствия, гендиректор «СМЗ» предоставил 1 июня акционеру завода Игорю Пестрикову 250 млн рублей в кредит на два месяца. При этом в качестве обеспечения займа были приняты доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК», которое является убыточным и не могло обеспечить возврат долга. Следователи расценивают действия Уртаева как растрату в особо крупном размере.

Редакция URA.RU направила запрос в федеральное управление МВД с просьбой прокомментировать задержание руководителя. Аналогичный запрос был отправлен в пресс-службу предприятия.

ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. Кроме магния, завод производит губчатый титан, ниобий и тантал. Артур Уртаев стал генеральным директором завода в начале мая.

Ранее URA.RU сообщало, что суд арестовал акции и имущество стратегического завода. Такое решение было принято после иска Генпрокуратуры о деприватизации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам