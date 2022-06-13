Суд арестовал имущество завода, отнятого у пермского олигарха

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об аресте акций пермского завода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края наложил арест на акции и другое имущество ОАО «Соликамский магниевый завод», ранее возвращенного под контроль государства из собственности акционеров, среди которых значился пермский олигарх Петр Кондрашев. Суд таким образом удовлетворил иск Генпрокуратуры об обеспечении исполнения судебного акта в отношении деприватизированных акций предприятия.

«Судом был наложен арест на имущество предприятия, в том числе денежные средства, кроме тех, что предназначены для выплаты зарплаты, налогов, оплаты коммунальных платежей, выплат контрагентам по ранее заключенным договорам для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности. Определение может быть обжаловано», — пишет ИА REGNUM.

Кроме этого, руководству компании и акционерам запретили распоряжаться имуществом общества, в том числе увеличивать или уменьшать размер уставного капитала, проводить реорганизацию, ликвидацию, изменение организационно-правовой формы, а также осуществлять иные операции, ухудшающие имущественное положение завода. Ранее URA.RU рассказывало, что Генпрокуратура добилась в суде передачи 89,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» под контроль государства. По мнению надзорного ведомства, отчуждение предприятия в период с 1992 по 1996 годы произошло «помимо воли РФ с нарушением действующего в период приватизации законодательства».

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием. Кондрашев, который являлся его ключевым акционером, входит в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

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