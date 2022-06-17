Музыкант Максим Фадеев рассказал, как с ним обошлись на Западе

Певец Максим Фадеев рассказал, как его «вычеркнули на Западе» Фото: соцсети Максима Фадеева

Родившийся и выросший в Кургане певец, композитор и продюсер Максим Фадеев признался, что не планирует выезжать в западные страны, потому что его там лишили звания композитора и забрали все деньги. Об этом артист рассказал в интервью светскому изданию Star hit.

«Я, к сожалению, лишился всех регалий на Западе, но вообще, я — профессор музыки. Меня лишили этого звания, лишили звания композитора. Есть такой каталог большой, он в Америке выпускается — „Мировые композиторы“. Я там был, а меня просто вычеркнули. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета — у меня теперь ничего нет», — посетовал Фадеев в интервью. Музыкант ранее проводил несколько месяцев на вилле на острове Бали.

Фадеев отметил, что раньше он стремился к признанию на Западе. Оно казалось ему важным. Теперь же музыкант подумывает о том, что в родной стране он не имеет никаких званий. При этом больше всего он ценит признание народа.

Ранее URA.RU сообщало, что Фадеев оппонировал певцу Андрею Макаревичу в вопросе отъезда из России. Музыкант посчитал, что Родину, как мать, бросать нельзя.