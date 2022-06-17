Жители ХМАО не могут записаться к узкопрофильным врачам

По словам жителей, дозвониться в больницу невозможно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Урая (ХМАО) не могут попасть на прием к узким специалистам. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано Урай» в соцсети «ВКонтакте».

«Наши местные врачи дают направление к узким специалистам в Ханты. Вот только дозвониться до больницы нереально! Звоним уже не один день, с 8 утра до 12 дня, без толку! Если дозвонился позже, то записи уже нет!» — пишет анонимный автор поста.

«Никому мы не нужны», — написала в комментариях Мария Бучнева. «Мы дозвонились, записались, а на прием так не вызвали», — сообщила Наталья Архипова. «А мы просто приехали к 8 и по факту в этот день попали», — поделилась Марина Бизенкова.

В департамент здравоохранения ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска (ХМАО) запустили в работу медицинский ускоритель электронов Elekta Versa HD. Этот комплекс используется для проведения облучения злокачественных новообразований.