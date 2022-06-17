17 июня 2022

В Екатеринбурге подросток прыгнул в Исеть. Видео

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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, набережная городского пруда, набережная реки исеть
Подросток прыгнул в Исеть в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге юноша прыгнул с набережной в реку Исеть, его друзья сняли прыжок на видео. Видео появилось в сообществе «Безумный ЕКБ» в соцсети «ВКонтакте».

«Ой … [дурак — прим. ред.], а если не всплывет? Нет, выплыл», — прокомментировали прыжок друзья подростка.

Сам подросток рассказал, что после случившегося чувствует себя отлично. Екатеринбуржцы в комментариях к видео упрекнули ребенка за поступок, сославших на грязную воду в реке: «кишечную палочку цепануть [заразиться — прим. ред.] легко».

Ранее URA.RU рассказывало, что подросток решил необычным способом отметить окончание школы. Одиннадцатиклассник в праздничной одежде прыгнул в Исеть на Плотинке во время последнего звонка.

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В Екатеринбурге юноша прыгнул с набережной в реку Исеть, его друзья сняли прыжок на видео. Видео появилось в сообществе «Безумный ЕКБ» в соцсети «ВКонтакте». «Ой … [дурак — прим. ред.], а если не всплывет? Нет, выплыл», — прокомментировали прыжок друзья подростка. Сам подросток рассказал, что после случившегося чувствует себя отлично. Екатеринбуржцы в комментариях к видео упрекнули ребенка за поступок, сославших на грязную воду в реке: «кишечную палочку цепануть [заразиться — прим. ред.] легко». Ранее URA.RU рассказывало, что подросток решил необычным способом отметить окончание школы. Одиннадцатиклассник в праздничной одежде прыгнул в Исеть на Плотинке во время последнего звонка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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