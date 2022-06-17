Подросток прыгнул в Исеть в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге юноша прыгнул с набережной в реку Исеть, его друзья сняли прыжок на видео. Видео появилось в сообществе «Безумный ЕКБ» в соцсети «ВКонтакте».

«Ой … [дурак — прим. ред.], а если не всплывет? Нет, выплыл», — прокомментировали прыжок друзья подростка.

Сам подросток рассказал, что после случившегося чувствует себя отлично. Екатеринбуржцы в комментариях к видео упрекнули ребенка за поступок, сославших на грязную воду в реке: «кишечную палочку цепануть [заразиться — прим. ред.] легко».

Ранее URA.RU рассказывало, что подросток решил необычным способом отметить окончание школы. Одиннадцатиклассник в праздничной одежде прыгнул в Исеть на Плотинке во время последнего звонка.