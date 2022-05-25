Один из выпускников школы не побоялся прыгнуть в воду Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Для екатеринбургских одиннадцатиклассников 25 мая по традиции прозвенел последний звонок. URA.RU представляет фоторепортаж о том, как ребята отметили свой последний день в школе.

«Несмотря на то, что на улице дождь, на Плотинке собираются нарядные школьники. Один молодой человек разулся и прыгнул в Исеть», — передает корреспондент с места событий. Школьники поют песни, танцуют и фотографируются.

В центре Екатеринбурге встретить выпускников можно было на каждом шагу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

От радости один из выпускников даже прыгнул в Исеть на Плотинке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Дождь не стал помехой празднику Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Традиционные гуляния после официальной части продолжились на Плотинке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Погода не смогла испортить праздничное настроение вчерашним школьникам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

После гуляний выпускников ждет Единый государственный экзамен. В 2022 году он стартует 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Русский язык школьники будут сдавать 30 и 31 мая, информатику и ИКТ — 20 и 21 июня, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня. ЕГЭ по профильной математике состоится 2 июня, по базовой — 3 июня, историю и физику одиннадцатиклассники сдадут 6 июня, обществознание — 9 июня, 14 июня — биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Пока еще праздник, но уже завтра у выпускников стартует ЕГЭ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

18 мая последний звонок прозвучал для девятиклассников. Им также не повезло с погодой — день был дождливым, но это не помешало гуляниям. Утром 25 мая мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехал лично поздравить с выпускным учеников гимназии №2. Там он заявил, что более 700 екатеринбургских выпускников претендуют на медаль «За особые успехи в учении», в гимназии №2 таких 20 человек.