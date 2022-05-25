В Екатеринбурге выпускники от радости бросились в реку. Фото, видео

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Последний звонок. Екатеринбург
Один из выпускников школы не побоялся прыгнуть в воду Фото:

Для екатеринбургских одиннадцатиклассников 25 мая по традиции прозвенел последний звонок. URA.RU представляет фоторепортаж о том, как ребята отметили свой последний день в школе.

«Несмотря на то, что на улице дождь, на Плотинке собираются нарядные школьники. Один молодой человек разулся и прыгнул в Исеть», — передает корреспондент с места событий. Школьники поют песни, танцуют и фотографируются.

Последний звонок. Екатеринбург
В центре Екатеринбурге встретить выпускников можно было на каждом шагу
Фото:
Последний звонок. Екатеринбург
От радости один из выпускников даже прыгнул в Исеть на Плотинке
Фото:
Последний звонок. Екатеринбург
Дождь не стал помехой празднику
Фото:
Последний звонок. Екатеринбург
Традиционные гуляния после официальной части продолжились на Плотинке
Фото:
Последний звонок. Екатеринбург
Погода не смогла испортить праздничное настроение вчерашним школьникам
Фото:

После гуляний выпускников ждет Единый государственный экзамен. В 2022 году он стартует 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Русский язык школьники будут сдавать 30 и 31 мая, информатику и ИКТ — 20 и 21 июня, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня. ЕГЭ по профильной математике состоится 2 июня, по базовой — 3 июня, историю и физику одиннадцатиклассники сдадут 6 июня, обществознание — 9 июня, 14 июня — биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Последний звонок. Екатеринбург
Пока еще праздник, но уже завтра у выпускников стартует ЕГЭ
Фото:

18 мая последний звонок прозвучал для девятиклассников. Им также не повезло с погодой — день был дождливым, но это не помешало гуляниям. Утром 25 мая мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехал лично поздравить с выпускным учеников гимназии №2. Там он заявил, что более 700 екатеринбургских выпускников претендуют на медаль «За особые успехи в учении», в гимназии №2 таких 20 человек.

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Для екатеринбургских одиннадцатиклассников 25 мая по традиции прозвенел последний звонок. URA.RU представляет фоторепортаж о том, как ребята отметили свой последний день в школе. «Несмотря на то, что на улице дождь, на Плотинке собираются нарядные школьники. Один молодой человек разулся и прыгнул в Исеть», — передает корреспондент с места событий. Школьники поют песни, танцуют и фотографируются. После гуляний выпускников ждет Единый государственный экзамен. В 2022 году он стартует 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Русский язык школьники будут сдавать 30 и 31 мая, информатику и ИКТ — 20 и 21 июня, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня. ЕГЭ по профильной математике состоится 2 июня, по базовой — 3 июня, историю и физику одиннадцатиклассники сдадут 6 июня, обществознание — 9 июня, 14 июня — биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 18 мая последний звонок прозвучал для девятиклассников. Им также не повезло с погодой — день был дождливым, но это не помешало гуляниям. Утром 25 мая мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехал лично поздравить с выпускным учеников гимназии №2. Там он заявил, что более 700 екатеринбургских выпускников претендуют на медаль «За особые успехи в учении», в гимназии №2 таких 20 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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