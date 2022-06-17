17 июня 2022

СК начал проверку по факту гибели детей в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, следственная группа
СК проводит проверку по факту гибели на воде двух несовершеннолетних девочек Фото:

В Тюменской области следственный комитет проводит проверку по факту гибели на воде двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР. Ранее тела детей обнаружили в заливе реки Тавда.

«Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, родители детей, оказывается психологическая помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области отметили, что девочки не рассказали родителям о своем намерении искупаться в заливе реки. В ходе заплыва несовершеннолетние не смогли выплыть и погибли.

Ранее URA.RU писало, что в селе Нижняя Тавда утонули две девочки. Тело одной из них обнаружили местные жители.

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В Тюменской области следственный комитет проводит проверку по факту гибели на воде двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР. Ранее тела детей обнаружили в заливе реки Тавда. «Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, родители детей, оказывается психологическая помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении. В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области отметили, что девочки не рассказали родителям о своем намерении искупаться в заливе реки. В ходе заплыва несовершеннолетние не смогли выплыть и погибли. Ранее URA.RU писало, что в селе Нижняя Тавда утонули две девочки. Тело одной из них обнаружили местные жители.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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