СК начал проверку по факту гибели детей в Тюменской области

СК проводит проверку по факту гибели на воде двух несовершеннолетних девочек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области следственный комитет проводит проверку по факту гибели на воде двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР. Ранее тела детей обнаружили в заливе реки Тавда.

«Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, родители детей, оказывается психологическая помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области отметили, что девочки не рассказали родителям о своем намерении искупаться в заливе реки. В ходе заплыва несовершеннолетние не смогли выплыть и погибли.

Ранее URA.RU писало, что в селе Нижняя Тавда утонули две девочки. Тело одной из них обнаружили местные жители.