В Тюменской области во время купания пропали две девочки. Тело одной из них нашли

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Набережная Тобола. Курган, велосипеды, купание запрещено, тобол, водоем, река, дети без присмотра
Дети пропали во время купания. Спустя некоторое время местные жители нашли тело одного из них (архивное фото) Фото:

В селе Нижняя Тавда пропали две девочки, которые купались в заливе реки Тавда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Тело одной из них нашли местные жители.

«От очевидцев поступило сообщение о том, что во время купания в заливе р. Тавда с. Нижняя Тавда пропали две девочки. Спустя некоторое время местные жители извлекли из воды тело одного ребенка», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Они уточнили, что сейчас на поиски второй девочки направили водолазов, а обстоятельства происшествия уточняются.

Обновлено в 23:26

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что оба ребенка погибли. «Найдено тело второго ребенка», — уточнили в ведомстве.

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В селе Нижняя Тавда пропали две девочки, которые купались в заливе реки Тавда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Тело одной из них нашли местные жители. «От очевидцев поступило сообщение о том, что во время купания в заливе р. Тавда с. Нижняя Тавда пропали две девочки. Спустя некоторое время местные жители извлекли из воды тело одного ребенка», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Они уточнили, что сейчас на поиски второй девочки направили водолазов, а обстоятельства происшествия уточняются. Обновлено в 23:26 В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что оба ребенка погибли. «Найдено тело второго ребенка», — уточнили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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