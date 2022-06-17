В Тюменской области во время купания пропали две девочки. Тело одной из них нашли

17 июня 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Дети пропали во время купания. Спустя некоторое время местные жители нашли тело одного из них (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Нижняя Тавда пропали две девочки, которые купались в заливе реки Тавда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Тело одной из них нашли местные жители. «От очевидцев поступило сообщение о том, что во время купания в заливе р. Тавда с. Нижняя Тавда пропали две девочки. Спустя некоторое время местные жители извлекли из воды тело одного ребенка», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Они уточнили, что сейчас на поиски второй девочки направили водолазов, а обстоятельства происшествия уточняются. Обновлено в 23:26 В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что оба ребенка погибли. «Найдено тело второго ребенка», — уточнили в ведомстве. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В селе Нижняя Тавда пропали две девочки, которые купались в заливе реки Тавда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Тело одной из них нашли местные жители. «От очевидцев поступило сообщение о том, что во время купания в заливе р. Тавда с. Нижняя Тавда пропали две девочки. Спустя некоторое время местные жители извлекли из воды тело одного ребенка», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Они уточнили, что сейчас на поиски второй девочки направили водолазов, а обстоятельства происшествия уточняются. Обновлено в 23:26 В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что оба ребенка погибли. «Найдено тело второго ребенка», — уточнили в ведомстве.