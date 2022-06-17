В ХМАО зайдет киностудия, снимавшая фильм с Антонио Бандерасом

Подразделение KD Studios планирует снять в ХМАО 5 проектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) начало работать одно из подразделений кинопроизводственной компании KD Studios — ООО «Айсмедиа». Информация об этом появилась на официальной странице «ВКонтакте» департамента общественных и внешних связей Югры.

«В планах до конца 2023 года — съемки на территории ХМАО пяти проектов. В регионы будут сняты полнометражные картины, сериалы и документальные циклы, ориентированные не только на российский, но и на международные рынки», — отмечает основатель KD Studios Евгений Мелентьев.

Деньги на съемки будут выделены ПАО «ТрансКапиталБанк» по программе льготного кредитования под гарантию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация». Партнером компании станет медиакластер креативных индустрий региона.

KD Studios (бывш. Kinodanz) — студия, основанная в 2012 году. За 10 лет существования студия сняла 5 полнометражных фильмов, вышедших в прокат. В одном из них — «За гранью реальности» — снялся Антонио Бандерас.

Ранее киностудия «Ленфильм» и власти ХМАО договорились продвигать культурно-исторические ценности и традиции коренных народов Югры. Подписание соглашения прошло во время Петербургского международного экономического форума.