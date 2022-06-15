15 июня 2022

«Ленфильм» будет продвигать культуру коренных народов ХМАО

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Ханты. Сургутский район, хант, коренные народы, кмнс
Киностудия «Ленфильм» и власти ХМАО договорились продвигать культурно-исторические ценности и традиции коренных народов Югры Фото:

Киностудия «Ленфильм» и власти ХМАО договорились продвигать культурно-исторические ценности и традиции коренных народов Югры. Подписание соглашения прошло во время Петербургского международного экономического форума, говорится на сайте окружного правительства.

«В ближайшее время киностудия представит свой план по работе с автономным округом в области кино. Вопросы культурной повестки региона будут включены в наше производство. До сентября мы презентуем большой проект», — рассказал гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков. Соглашение также предусматривает различные направления сотрудничества, начиная с организации совместных фестивальных площадок, заканчивая продвижением съемок кино на территории региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО планируется запуск реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». В течение пяти суток участники будут находиться в глуши без связи с цивилизацией. Шоу снимут в Кондинском районе.

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Киностудия «Ленфильм» и власти ХМАО договорились продвигать культурно-исторические ценности и традиции коренных народов Югры. Подписание соглашения прошло во время Петербургского международного экономического форума, говорится на сайте окружного правительства. «В ближайшее время киностудия представит свой план по работе с автономным округом в области кино. Вопросы культурной повестки региона будут включены в наше производство. До сентября мы презентуем большой проект», — рассказал гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков. Соглашение также предусматривает различные направления сотрудничества, начиная с организации совместных фестивальных площадок, заканчивая продвижением съемок кино на территории региона. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО планируется запуск реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». В течение пяти суток участники будут находиться в глуши без связи с цивилизацией. Шоу снимут в Кондинском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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