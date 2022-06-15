«Ленфильм» будет продвигать культуру коренных народов ХМАО

16 июня 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Киностудия «Ленфильм» и власти ХМАО договорились продвигать культурно-исторические ценности и традиции коренных народов Югры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Киностудия «Ленфильм» и власти ХМАО договорились продвигать культурно-исторические ценности и традиции коренных народов Югры. Подписание соглашения прошло во время Петербургского международного экономического форума, говорится на сайте окружного правительства. «В ближайшее время киностудия представит свой план по работе с автономным округом в области кино. Вопросы культурной повестки региона будут включены в наше производство. До сентября мы презентуем большой проект», — рассказал гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков. Соглашение также предусматривает различные направления сотрудничества, начиная с организации совместных фестивальных площадок, заканчивая продвижением съемок кино на территории региона. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО планируется запуск реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». В течение пяти суток участники будут находиться в глуши без связи с цивилизацией. Шоу снимут в Кондинском районе. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Киностудия «Ленфильм» и власти ХМАО договорились продвигать культурно-исторические ценности и традиции коренных народов Югры. Подписание соглашения прошло во время Петербургского международного экономического форума, говорится на сайте окружного правительства. «В ближайшее время киностудия представит свой план по работе с автономным округом в области кино. Вопросы культурной повестки региона будут включены в наше производство. До сентября мы презентуем большой проект», — рассказал гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков. Соглашение также предусматривает различные направления сотрудничества, начиная с организации совместных фестивальных площадок, заканчивая продвижением съемок кино на территории региона. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО планируется запуск реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». В течение пяти суток участники будут находиться в глуши без связи с цивилизацией. Шоу снимут в Кондинском районе.