Пермский фестиваль Курентзиса завершится оперой-мистерией

Дирижер Теодор Курентзис принял участие в создании оперы, которую покажут на закрытии фестиваля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На закрытии Дягилевского фестиваля, худруком которого является Теодор Курентзис, пермякам и гостям города покажут премьеру оперы немецкого композитора. Информация об этом опубликована на сайте издания Business Class.

«Дягилевский фестиваль в этом году закроется премьерой оперы De temporum fine comoedia („Комедия на конец времени“ 18+) Карла Орфа. В ее создании участвуют режиссер Анна Гусева, музыкальный руководитель и дирижер Теодор Курентзис, оркестр и хор musicAeterna, хореограф Анастасия Пешкова, художник по костюмам Сергей Илларионов, сопрано Надежда Павлова и огромный состав артистов», — написано на сайте.

Композитор работал над оперой 10 лет и неоднократно ее редактировал. На заводе Шпагина прозвучит версия 1981 года. Это масштабная полноценная оперная постановка, которая вписана в конкретное пространство.

Театральные работы Карла Орфа почти неизвестны в России, поскольку очень сложны для воспроизведения. Последнее сочинение немца — «Комедия на конец времени» (лат. De temporum fine comoedia — прим. URA.RU). Его премьера прошла на Зальцбургском музыкальном фестивале 20 августа 1973 года в исполнении Симфонического оркестра и хора. В этом сочинении Орф использовал «мистические» тексты на греческом, немецком и латинском языках.

О том, что часть событий пермского Дягилевского фестиваля под руководством Курентзиса можно увидеть в прямом эфире, URA.RU сообщало ранее. Его открытие прошло 11 июня во Дворце культуры имени А.Г. Солдатова.

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