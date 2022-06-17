В Курганской области обезврежена банда аферистов

Сотрудники шадринской полиции (Курганская область) задержали троих аферистов, похитивших у потерпевшего почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.
«В мае 2020 года в полицию города Шадринска обратился местный житель, который остался без крупной суммы денег. Под предлогом отмены незаконного списания денежных средств, злоумышленники завладели реквизитами банковской карты потерпевшего и осуществили кражу 187 452 рублей. Молодой человек обратился в полицию», — написано на сайте ведомства.
Личности злоумышленников вскоре были установлены. Ими оказались жители различных городов РФ: Москвы, Калининграда и Новосибирска. Сотрудники полиции предполагают, что на счету злоумышленников не один такой факт. Следователями СУ СК России по Курганской области были установлены обстоятельства гибели жительницы города Кургана, произошедшей в июле 2010 года.
О жителе Кургана, признанным виновным в мошенничестве — он представлялся сотрудником ФСБ, обещал гражданам решить их проблемы и похищал у них деньги, URA.RU сообщало ранее. Решением суда 47-летний мужчина был приговорен к штрафу.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
Сотрудники шадринской полиции (Курганская область) задержали троих аферистов, похитивших у потерпевшего почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. «В мае 2020 года в полицию города Шадринска обратился местный житель, который остался без крупной суммы денег. Под предлогом отмены незаконного списания денежных средств, злоумышленники завладели реквизитами банковской карты потерпевшего и осуществили кражу 187 452 рублей. Молодой человек обратился в полицию», — написано на сайте ведомства. Личности злоумышленников вскоре были установлены. Ими оказались жители различных городов РФ: Москвы, Калининграда и Новосибирска. Сотрудники полиции предполагают, что на счету злоумышленников не один такой факт. Следователями СУ СК России по Курганской области были установлены обстоятельства гибели жительницы города Кургана, произошедшей в июле 2010 года. О жителе Кургана, признанным виновным в мошенничестве — он представлялся сотрудником ФСБ, обещал гражданам решить их проблемы и похищал у них деньги, URA.RU сообщало ранее. Решением суда 47-летний мужчина был приговорен к штрафу.