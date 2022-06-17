17 июня 2022

Акционер пермского СМЗ объявлен в федеральный розыск. Скриншот

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Виды города. Пермь, виды перми, пермь, комсомольский проспект, вид города с высоты
Игоря Пестрикова разыскивают в Перми и за ее пределами Фото:

Акционер ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) Игорь Пестриков объявлен в федеральный розыск. Такие данные размещены на официальном сайте МВД РФ.

«Игорь Пестриков — установочные данные. Пол: муж, национальность: русский, дата рождения: 3. 2.1967», — указано на сайте министерства. Пестриков — это контролирующий акционер СМЗ. В начале июня он стал фигурантом уголовного дела о пособничестве в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, гендиректор СМЗ Артур Уртаев предоставил 1 июня акционеру завода Игорю Пестрикову 250 млн рублей в кредит на два месяца. При этом в качестве обеспечения займа были приняты доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК», которое является убыточным и не могло обеспечить возврат долга. Следователи расценивают действия Уртаева как растрату в особо крупном размере. Артур Уртаев в апреле был задержан следственными органами.

Сотрудники МВД задержали Уртаева, а Пестрикова объявили в федеральный розыск

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Акционер ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) Игорь Пестриков объявлен в федеральный розыск. Такие данные размещены на официальном сайте МВД РФ. «Игорь Пестриков — установочные данные. Пол: муж, национальность: русский, дата рождения: 3. 2.1967», — указано на сайте министерства. Пестриков — это контролирующий акционер СМЗ. В начале июня он стал фигурантом уголовного дела о пособничестве в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, гендиректор СМЗ Артур Уртаев предоставил 1 июня акционеру завода Игорю Пестрикову 250 млн рублей в кредит на два месяца. При этом в качестве обеспечения займа были приняты доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК», которое является убыточным и не могло обеспечить возврат долга. Следователи расценивают действия Уртаева как растрату в особо крупном размере. Артур Уртаев в апреле был задержан следственными органами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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