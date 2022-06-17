Акционер пермского СМЗ объявлен в федеральный розыск. Скриншот

18 июня 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Игоря Пестрикова разыскивают в Перми и за ее пределами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Акционер ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) Игорь Пестриков объявлен в федеральный розыск. Такие данные размещены на официальном сайте МВД РФ. «Игорь Пестриков — установочные данные. Пол: муж, национальность: русский, дата рождения: 3. 2.1967», — указано на сайте министерства. Пестриков — это контролирующий акционер СМЗ. В начале июня он стал фигурантом уголовного дела о пособничестве в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, гендиректор СМЗ Артур Уртаев предоставил 1 июня акционеру завода Игорю Пестрикову 250 млн рублей в кредит на два месяца. При этом в качестве обеспечения займа были приняты доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК», которое является убыточным и не могло обеспечить возврат долга. Следователи расценивают действия Уртаева как растрату в особо крупном размере. Артур Уртаев в апреле был задержан следственными органами. Сотрудники МВД задержали Уртаева, а Пестрикова объявили в федеральный розыск Скриншот: ответ на запрос от МВД РФ Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Акционер ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) Игорь Пестриков объявлен в федеральный розыск. Такие данные размещены на официальном сайте МВД РФ. «Игорь Пестриков — установочные данные. Пол: муж, национальность: русский, дата рождения: 3. 2.1967», — указано на сайте министерства. Пестриков — это контролирующий акционер СМЗ. В начале июня он стал фигурантом уголовного дела о пособничестве в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, гендиректор СМЗ Артур Уртаев предоставил 1 июня акционеру завода Игорю Пестрикову 250 млн рублей в кредит на два месяца. При этом в качестве обеспечения займа были приняты доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК», которое является убыточным и не могло обеспечить возврат долга. Следователи расценивают действия Уртаева как растрату в особо крупном размере. Артур Уртаев в апреле был задержан следственными органами.