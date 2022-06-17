Акционер ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) Игорь Пестриков объявлен в федеральный розыск. Такие данные размещены на официальном сайте МВД РФ.
«Игорь Пестриков — установочные данные. Пол: муж, национальность: русский, дата рождения: 3. 2.1967», — указано на сайте министерства. Пестриков — это контролирующий акционер СМЗ. В начале июня он стал фигурантом уголовного дела о пособничестве в злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, гендиректор СМЗ Артур Уртаев предоставил 1 июня акционеру завода Игорю Пестрикову 250 млн рублей в кредит на два месяца. При этом в качестве обеспечения займа были приняты доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК», которое является убыточным и не могло обеспечить возврат долга. Следователи расценивают действия Уртаева как растрату в особо крупном размере. Артур Уртаев в апреле был задержан следственными органами.
Сотрудники МВД задержали Уртаева, а Пестрикова объявили в федеральный розыск
Скриншот: ответ на запрос от МВД РФ
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Акционер ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) Игорь Пестриков объявлен в федеральный розыск. Такие данные размещены на официальном сайте МВД РФ. «Игорь Пестриков — установочные данные. Пол: муж, национальность: русский, дата рождения: 3. 2.1967», — указано на сайте министерства. Пестриков — это контролирующий акционер СМЗ. В начале июня он стал фигурантом уголовного дела о пособничестве в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, гендиректор СМЗ Артур Уртаев предоставил 1 июня акционеру завода Игорю Пестрикову 250 млн рублей в кредит на два месяца. При этом в качестве обеспечения займа были приняты доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК», которое является убыточным и не могло обеспечить возврат долга. Следователи расценивают действия Уртаева как растрату в особо крупном размере. Артур Уртаев в апреле был задержан следственными органами.