По словам главы украинской делегации, Украина не смирится с потерей территории Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские переговорщики могут вернуться к диалогу с Россией по урегулированию конфликта к концу лета этого года. Такое заявление сделал глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

«К концу августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», — его слова приводит «Голос Америки» (признан в РФ СМИ-иноагентом).

По словам главы украинской делегации, Украина не смирится с потерей территорий. «Но мы можем рассмотреть политическое соглашение, мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет», — отметил он.

Вынужденная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Для урегулирования конфликта между Россией и Украиной стороны неоднократно проводили переговоры, в ходе которых украинская сторона неоднократно меняла позицию. В итоге стороны так ни к чему не пришли. А в последние месяцы эти переговоры не проводились вообще, потому что Киев не предпринимал никаких действий для урегулирования ситуации. 14 мая Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад мешает Украине вести переговоры.

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