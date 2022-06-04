Лавров заявил, что Запад запретил Украине продолжать переговоры с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запад через день после российско-украинской встречи в Стамбуле, состоявшейся 29 марта, запретил Киеву продолжать переговорный процесс с Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это к ответу на вопрос о том, есть ли какие-то перспективы у переговоров. Запад не разрешает Украине вести переговоры», — рассказал Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Глава МИД напомнил, что Киев два месяца назад попытался выдвинуть предложения по решению вопроса, Москва взяла их за основу. «Так через день (после встречи делегаций в Стамбуле — прим. URA.RU) Запад запретил украинцам продолжать этот процесс».

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, основными ее целями являются являются демилитаризация и денацификация. Россия и Украина провели серию приговоров, но все они оказались безуспешными. На встрече в Стамбуле Киев отказался от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 6 апреля Украина нарушила это обещание. Кроме того, 25 апреля Киев отказался менять Конституцию, чтобы внести в нее пункт о невступлении в НАТО.

Власти Украины заявляли, что согласовывают свои действия с западными партнерами. 4 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них.

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