Врач Кривцова объяснила, на каких продуктах нельзя экономить

Нужно отдавать предпочтение обычному мясу, а не полуфабрикатам, сказала Екатерина Кривцова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нельзя экономить на качестве и составе базовой продуктовой корзины. Особое внимание необходимо уделять мясной продукции, молоку и хлебу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова.

«Есть базовая продуктовая корзина, которая действительно должна быть высококачественной за счет ее регулярности использования. На ней экономить нельзя. Важно контролировать стандартны изготовления продуктов, которые производители должны описывать на упаковках. Читать надо то, что написано», — сказала Екатерина Кривцова.

Она рекомендовала отдавать предпочтение продуктам с коротким сроком хранения. «Если говорить о мясе, то полуфабрикаты более опасны, чем кусок мяса. Хлеб должен быть грубого помола, из качественной муки и от хорошего производителя», — отметила диетолог.

Терапевт отметила, что нужно внимательно относиться к покупке молока на рынке. «Очень важно пользоваться продукцией, которая является молочной, а не содержащей молоко. Важно быть уверенным в качестве фермерского производства. По причине того, что такие инфекции, как бруцеллез, зачастую выявляется только после приобретения или латентной формы заболевания», — объяснила эндокринолог.