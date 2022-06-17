УрФУ получит от правительства РФ 119 млн рублей

УрФУ выделят грант на развитие научно-образовательного центра Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Уральский федеральный университет имени Ельцина получит из федерального бюджета субсидию на поддержку научно-образовательного центра. Размер субсидии — 119 млн рублей.

«… Утвердить прилагаемый перечень получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание господдержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций в реальном секторе экономики», — говорится в распоряжении. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

УрФУ получит 119 млн рублей на научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы». Всего в списке значатся 15 учебных заведений. Ранее URA.RU сообщало, что в Уральском федеральном университете совместно с «ВКонтакте» и Skillbox (один из лидеров российского рынка онлайн-образования — прим. ред.) запустят образовательную платформу с онлайн-курсами.