УрФУ получит от правительства РФ 119 млн рублей

Уральский федеральный университет имени Ельцина получит из федерального бюджета субсидию на поддержку научно-образовательного центра. Размер субсидии — 119 млн рублей.
«… Утвердить прилагаемый перечень получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание господдержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций в реальном секторе экономики», — говорится в распоряжении. Документ опубликован на сайте правительства РФ.
УрФУ получит 119 млн рублей на научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы». Всего в списке значатся 15 учебных заведений. Ранее URA.RU сообщало, что в Уральском федеральном университете совместно с «ВКонтакте» и Skillbox (один из лидеров российского рынка онлайн-образования — прим. ред.) запустят образовательную платформу с онлайн-курсами.
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Уральский федеральный университет имени Ельцина получит из федерального бюджета субсидию на поддержку научно-образовательного центра. Размер субсидии — 119 млн рублей. «… Утвердить прилагаемый перечень получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание господдержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций в реальном секторе экономики», — говорится в распоряжении. Документ опубликован на сайте правительства РФ. УрФУ получит 119 млн рублей на научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы». Всего в списке значатся 15 учебных заведений. Ранее URA.RU сообщало, что в Уральском федеральном университете совместно с «ВКонтакте» и Skillbox (один из лидеров российского рынка онлайн-образования — прим. ред.) запустят образовательную платформу с онлайн-курсами.