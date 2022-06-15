УрФУ заключил выгодный контракт на форуме в Санкт-Петербурге

В УрФУ запустят образовательную платформу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Уральском федеральном университете совместно с«ВКонтакте» и Skillbox (один из лидеров российского рынка онлайн-образования — прим.ред.) запустят образовательную платформу с онлайн-курсами. Соответсвующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«VK, Skillbox и пять ведущих вузов России, включая УрФУ, запустят образовательную платформу с онлайн-курсами. Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума был подписан меморандум», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что УрФУ улучшил свою позицию в новом рейтинге агентства RAEX, заняв 11-е место по России по итогам 2021 года. До этого сообщалось, что Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг и вошел в топ-3 по ядерной физике и технологиям, строительству, энергетике и электротехнике, химическим технологиям и технологиям материалов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, которое проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. С 2005 года участие в форуме принимает президент России Владимир Путин. Основная аудитория форума — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, вице-премьеры, министры и губернаторы. Основная миссия форума — быть практическим инструментом для бизнеса, позволяющим преодолевать барьеры, разделяющие Россию и другие страны.

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