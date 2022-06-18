Власти Николаева запретили в школах русский язык с 1 сентября

18 июня 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

В школах Николаева «Русский язык» заменят на другие предметы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В школах Николаева запрещено использовать русский язык с 1 сентября. Об этом заявила член исполкома николаевского горсовета Екатерина Стоколяс. «Вчера исполкомом проголосовали за запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования города Николаева. <…> С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды», — написала Стоколяс на своих страницах в соцсетях. Заявления о запрете русского языка в украинских школах звучали и ранее. Например, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщал, что с нового учебного года русский язык планируется заменить на «Историю Украины», «Украинский язык», «Украинскую литературу», «Математику» и «Английский язык». Геноцид русскоязычного населения Донбасса стал одной из причин спецоперации, которую в настоящее время проводит Россия на Украине. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России двигаются на Украине в трех направлениях — Харьковское, Донецкое и Южное (на Николаев и Одессу). Как в беседе с URA.RU сообщил военный публицист, обозреватель Владислав Шурыгин, такое решение поможет объединиться и замкнуть в окружении группировку противника. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В школах Николаева запрещено использовать русский язык с 1 сентября. Об этом заявила член исполкома николаевского горсовета Екатерина Стоколяс. «Вчера исполкомом проголосовали за запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования города Николаева. <…> С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды», — написала Стоколяс на своих страницах в соцсетях. Заявления о запрете русского языка в украинских школах звучали и ранее. Например, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщал, что с нового учебного года русский язык планируется заменить на «Историю Украины», «Украинский язык», «Украинскую литературу», «Математику» и «Английский язык». Геноцид русскоязычного населения Донбасса стал одной из причин спецоперации, которую в настоящее время проводит Россия на Украине. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России двигаются на Украине в трех направлениях — Харьковское, Донецкое и Южное (на Николаев и Одессу). Как в беседе с URA.RU сообщил военный публицист, обозреватель Владислав Шурыгин, такое решение поможет объединиться и замкнуть в окружении группировку противника.