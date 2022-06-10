Военный обозреватель назвал 3 направления движения РФ на Украине

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, война, патруль, армия россии, часовой, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Задача вооруженных сил России — окружить армию Украины, считает эксперт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России двигаются на Украине в трех направлениях — Харьковское, Донецкое и Южное (на Николаев и Одессу), чтобы окружить нацбатальоны и силы ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный публицист, обозреватель Владислав Шурыгин.

«Есть три больших направления — Харьковское, Донецкое и Южное, то есть Николаев и Одесса. В рамках каждого существуют районы боев. Поскольку сейчас ни Первая и не Вторая мировая война, то нет сплошных фронтов. В цепи опорных пунктов превращены украинские города и села. Соответственно, мы ведем военные действия не по нескольким направлениям, а наступаем и разворачиваем уже свои плацдармы и зоны влияния, то есть создаем такие расходящие клинья. В итоге, при прорыве обороны, образуется вырост, который чаще всего направлен на встречу другому выросту, чтобы в итоге объединиться и замкнуть в окружении какую-то группировку противника», — объяснил Владислав Шурыгин.

По словам спикера, такую тактику вооруженные силы РФ применяют под Северодонецком и под Лисичанском. «Мы этим занимаемся сейчас под Северодонецком. Под Лисичанском ведем бои, чтобы там окончательно окружить группировку. Мы продолжаем операции под Изюмом в сторону Харькова. Также ведем бои юго-западнее Донецка, штурмуем Авдеевку, Марьинку, пытаемся их брать не в лоб, а обходить, сжимать в кольцо, потому что там сплошной район обороны. Это спецоперация и мы в ней владеем инициативой», — подчеркнул Шурыгин.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ожесточенные бои ведутся в ЛНР на линии Артемовск — Лисичанск — Северодонецк. ВСУ планирует в качестве провокации подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию. Для этого в Харьковской области они развернули артиллерийскую батарею. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее целью является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

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Вооруженные силы России двигаются на Украине в трех направлениях — Харьковское, Донецкое и Южное (на Николаев и Одессу), чтобы окружить нацбатальоны и силы ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный публицист, обозреватель Владислав Шурыгин. «Есть три больших направления — Харьковское, Донецкое и Южное, то есть Николаев и Одесса. В рамках каждого существуют районы боев. Поскольку сейчас ни Первая и не Вторая мировая война, то нет сплошных фронтов. В цепи опорных пунктов превращены украинские города и села. Соответственно, мы ведем военные действия не по нескольким направлениям, а наступаем и разворачиваем уже свои плацдармы и зоны влияния, то есть создаем такие расходящие клинья. В итоге, при прорыве обороны, образуется вырост, который чаще всего направлен на встречу другому выросту, чтобы в итоге объединиться и замкнуть в окружении какую-то группировку противника», — объяснил Владислав Шурыгин. По словам спикера, такую тактику вооруженные силы РФ применяют под Северодонецком и под Лисичанском. «Мы этим занимаемся сейчас под Северодонецком. Под Лисичанском ведем бои, чтобы там окончательно окружить группировку. Мы продолжаем операции под Изюмом в сторону Харькова. Также ведем бои юго-западнее Донецка, штурмуем Авдеевку, Марьинку, пытаемся их брать не в лоб, а обходить, сжимать в кольцо, потому что там сплошной район обороны. Это спецоперация и мы в ней владеем инициативой», — подчеркнул Шурыгин. Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ожесточенные бои ведутся в ЛНР на линии Артемовск — Лисичанск — Северодонецк. ВСУ планирует в качестве провокации подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию. Для этого в Харьковской области они развернули артиллерийскую батарею. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее целью является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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