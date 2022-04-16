В школах Украины хотят отменить русский язык

С нового учебного года русский язык в украинских школах могут заменить другими предметами. Такое заявление сделал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
«Чтобы освоить такую дисциплину в школах, как „русский язык“, необходимо рассмотреть возможность замены этого предмета другими. С 1 сентября эту дисциплину заменят другие, увеличивая часть изучения других важных предметов, а именно: „История Украины“, „Украинский язык“, „Украинская литература“, „Математика“ и „Английский язык“», — отметил он на странице в одной из соцсетей.
Он также отметил, что нужно пересмотреть учебную программу зарубежной литературе. По его словам, «основное внимание уделяется изучению русских писателей».
Ранее депутаты Украины предложили запретить российскую музыку на телевидении и радио. Законопроект об этом уже внесли в Верховную раду. Кроме того, мэр Житомира Сергей Сухомлин выступил с инициативой больше не изучать русский язык в школах с 1 сентября.
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С нового учебного года русский язык в украинских школах могут заменить другими предметами. Такое заявление сделал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. «Чтобы освоить такую дисциплину в школах, как „русский язык“, необходимо рассмотреть возможность замены этого предмета другими. С 1 сентября эту дисциплину заменят другие, увеличивая часть изучения других важных предметов, а именно: „История Украины“, „Украинский язык“, „Украинская литература“, „Математика“ и „Английский язык“», — отметил он на странице в одной из соцсетей. Он также отметил, что нужно пересмотреть учебную программу зарубежной литературе. По его словам, «основное внимание уделяется изучению русских писателей». Ранее депутаты Украины предложили запретить российскую музыку на телевидении и радио. Законопроект об этом уже внесли в Верховную раду. Кроме того, мэр Житомира Сергей Сухомлин выступил с инициативой больше не изучать русский язык в школах с 1 сентября.