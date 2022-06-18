Кадыров заявил о взятии поселка под Северодонецком

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
«Ахмат» освободил поселок Метелкино, заявил Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделение спецназа «Ахмат» и корпус народной милиции ЛНР освободили поселок Метелкино, который примыкает к Северодонецку Луганской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Подразделения спецназа „Ахмат“ совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР освободили населенный пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецк. Надо отметить, что в боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

По словам чеченского лидера, сейчас идет зачистка поселка от мин и растяжек. Официальных комментариев Минобороны РФ по этому поводу нет.

После участившихся обстрелов Донбасса со стороны украинских военных и националистов Россия была вынуждена начать специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные спасают население ДНР и ЛНР от зверств ВСУ и нацбатов. По заявлению главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, 17 июня в спецоперации произошел «переломный момент»: ВСУ были подавлены в военном и моральном отношении. Также бойцы ЛНР зашли на химический завод «Азот» в Северодонецке и намерены освободить предприятие.

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Подразделение спецназа «Ахмат» и корпус народной милиции ЛНР освободили поселок Метелкино, который примыкает к Северодонецку Луганской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Подразделения спецназа „Ахмат“ совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР освободили населенный пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецк. Надо отметить, что в боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По словам чеченского лидера, сейчас идет зачистка поселка от мин и растяжек. Официальных комментариев Минобороны РФ по этому поводу нет. После участившихся обстрелов Донбасса со стороны украинских военных и националистов Россия была вынуждена начать специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные спасают население ДНР и ЛНР от зверств ВСУ и нацбатов. По заявлению главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, 17 июня в спецоперации произошел «переломный момент»: ВСУ были подавлены в военном и моральном отношении. Также бойцы ЛНР зашли на химический завод «Азот» в Северодонецке и намерены освободить предприятие.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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