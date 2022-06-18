Терапевт Звонков назвал топ-3 распространенных летних болезней

Летом возможна вспышка вирусного энтерита, предупредил Андрей Звонков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чаще всего летом люди страдают от отравлений, ожогов, перегревов на солнце и вирусного энтерита. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

«В основном это пищевые отравления, солнечные ожоги, проблемы, связанные с перегревом, и вирусный энтерит. Последнее чаще всего возникает в конце июля и в августе. Когда вода будет горячая, опять пойдет волна. Это заболевание идет с юга, со стороны Сочи, и распространяется по всей стране. Распространение идет через стоячие водоемы, фонтаны, медленнотекущие реки, заводи. Там, где один человек заходит в воду и заражает весь пруд и всех людей вместе с ним», — сказал Андрей Звонков.

По словам врача, вирусный энтерит бывает разной тяжести. «В 2013 году был очень тяжелый, детишки погибали, а потом потише пошел. Существует порядка 70 вариантов. Один из них очень злой был. Он вызывал высокую температуру плюс реакция на перегрев. Дети от этого погибали и от того, что родители не сразу соображали, что происходит», — сообщил терапевт.

Собеседник агентства объяснил, почему дети тяжелее переносят это заболевание. «У них скверная терморегуляция. Они очень быстро начинают температурить, со взрослыми легче. Дал две банки „Регидрона“ — пей, а ребенок отказывается. Надо капельницу ставить», — добавил эксперт. Симптомами энтерита Звонков назвал температуру тела порядка 39 градусов, рвоту и диарею.