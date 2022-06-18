Хоккеист «Автомобилиста» поучаствовал в ретро-ралли

19 июня 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

В Свердловской области состоялись гонки на винтажных автомобилях (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге и Верхней Пышме прошли гонки на ретро-автомобилях, в соревновании поучаствовал защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Александр Щемеров. Об этом рассказали в пресс-службе музея УГМК, который организовал ретро-ралли. «В этом году попробовать свои силы в ретро-ралли решил хоккеист Александр Щемеров. На старт экипаж „Автомобилиста“ вышел на светлой „Волге“, как из фильма „Берегись автомобиля“», — сообщили в пресс-службе музея. В гонке участвовал 61 экипаж на винтажных автомобилях. Заезд протяженностью 80 километров стартовал из Верхней Пышмы, участники проехали по главным улицам Екатеринбурга и финишировали возле музея автомобильной техники. Победителями стали экипажи на автомобилях BMW E21 (1982 года выпуска), ВАЗ-2103 (1975 года выпуска) и Porsche 911 (1969 года выпуска). Кубок Урала по ретро-ралли проходит с 2019 года. Ранее URA.RU сообщало о выставке ретро-автомобилей возле музея УГМК, которая проходило перед началом заезда. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге и Верхней Пышме прошли гонки на ретро-автомобилях, в соревновании поучаствовал защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Александр Щемеров. Об этом рассказали в пресс-службе музея УГМК, который организовал ретро-ралли. «В этом году попробовать свои силы в ретро-ралли решил хоккеист Александр Щемеров. На старт экипаж „Автомобилиста“ вышел на светлой „Волге“, как из фильма „Берегись автомобиля“», — сообщили в пресс-службе музея. В гонке участвовал 61 экипаж на винтажных автомобилях. Заезд протяженностью 80 километров стартовал из Верхней Пышмы, участники проехали по главным улицам Екатеринбурга и финишировали возле музея автомобильной техники. Победителями стали экипажи на автомобилях BMW E21 (1982 года выпуска), ВАЗ-2103 (1975 года выпуска) и Porsche 911 (1969 года выпуска). Кубок Урала по ретро-ралли проходит с 2019 года. Ранее URA.RU сообщало о выставке ретро-автомобилей возле музея УГМК, которая проходило перед началом заезда.